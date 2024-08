CONGRESSO: SERGIPE TEM DESTAQUES EM PREMIAÇÃO NACIONAL; ALESSANDRO VIEIRA  E ROGÉRIO CARVALHO

Sergipe conquistou três prêmios na 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco, que divulgou seus resultados em cerimônia nesta quinta-feira (29), em Brasília. Alessandro Vieira (MDB) foi eleito um dos melhores senadores pelo júri especializado e também pelos jornalistas. Na votação popular online, o senador Rogério Carvalho (PT) foi o 11º mais votado no país.

A votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2024 ocorreu em julho, quando a população escolheu os 25 melhores deputados, os 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. Além da eleição pela internet, também escolhem os melhores do ano, jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e um júri especializado. O corpo de jurados também define os melhores das categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Cidades Inteligentes” e “Clima e Sustentabilidade”. Todas as votações foram auditadas pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), e os resultados foram mantidos em sigilo até a cerimônia.

Melhores do país

São Paulo obteve o maior número de premiações no país, com 22 selecionados. A deputada Erika Hilton (PSOL) foi eleita a melhor parlamentar do país na votação popular pela internet. Na mesma categoria, Fabiano Contarato (PT), do Espírito Santo, foi escolhido o melhor do Senado Federal.

Já o júri especializado escolheu como melhores do país a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e o senador Paulo Paim (PT-RS), e os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, pela primeira vez, deram empate para os primeiros lugares tanto na Câmara quanto no Senado. Eliziane Gama (PSD-MA), eleita em 2023 como a melhor senadora pelo júri especializado, foi novamente destacada, agora pelo grupo da imprensa, ao lado dos senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Na Câmara, os jornalistas também dividiram a primeira colocação entre as deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP).

Nas categorias especiais, Otto Alencar (PSD-BA) foi eleito pelo júri especializado como o parlamentar que teve a melhor atuação em “Apoio à Indústria” . Idilvan Alencar (PDT-CE) teve a melhor atuação para o desenvolvimento de cidades inteligentes, e Célia Xakriabá (PSOL-MG) conquistou a melhor colocação na categoria “Clima e Sustentabilidade”.

Critérios de Elegibilidade e segurança e sigilo das votações

Todos os parlamentares do Congresso Nacional poderiam concorrer ao prêmio, desde que não estivessem respondendo a processos de improbidade administrativa ou acusações criminais, nem tenham feito apologia à tortura, violência ou práticas contrárias ao Estado Democrático de Direito. Parlamentares que faltaram a duas ou mais edições anteriores também estão excluídos.

O processo de votação foi auditado pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que garantiu a segurança e a integridade da eleição.

CONHEÇA OS VENCEDORES

VOTAÇÃO INTERNET

Senadores

(15 parlamentares, por ordem de votação)

Fabiano Contarato – 1º Lugar | PT-ES

Humberto Costa | PT-PE

Randolfe Rodrigues | PT – AP

Paulo Paim | PT – RS

Teresa Leitão | PT-PE

Augusta Brito | PT – CE

Soraya Thronicke | Podemos -MS

Jaques Wagner | PT- BA

Janaína Farias | PT -CE

Eliziane Gama | PSD – MA

Rogério Carvalho | PT-SE

Omar Aziz | PSD -AM

Beto Faro | PT- PA

Astronauta Marcos Pontes | PL-SP

Otto Alencar | PSD-BA

VOTAÇÃO INTERNET

Deputados

(25 parlamentares, por ordem de votação)

Erika Hilton – 1º Lugar | Psol-SP

Sâmia Bomfim | Psol -SP

Guilherme Boulos | Psol -SP

Pastor Henrique Vieira | Psol – RJ

Benedita da Silva | PT-RJ

Fernanda Melchionna | Psol-RS

Luiza Erundina | Psol-SP

Glauber Braga | Psol-RJ

Duda Salabert | PDT-MG

Jandira Feghali | PCdoB-RJ

Célia Xakriabá | Psol-MG

Chico Alencar | Psol-RJ

Talíria Petrone | Psol-RJ

Maria do Rosário | PT-RS

Erika Kokay | PT-DF

Dandara | PT-MG

Tabata Amaral | PSB-SP

Ivan Valente | Psol-SP

Tarcísio Motta | Psol-RJ

Daiana Santos | PCdoB-RS

Túlio Gadêlha | Rede-PE

Carol Dartora | PT-PR

Rogério Correia | PT-MG

Professora Luciene Cavalcante | Psol-SP

Jack Rocha | PT-ES

VOTAÇÃO INTERNET – REGIONAL

SENADORES

(por ordem de votação)

Centro-Oeste

Soraya Thronicke | Podemos- MS

Leila Barros | PDT-DF

Wilder Morais | PL-GO

Jorge Kajuru | PSB-GO

Tereza Cristina | PP-MS

Nordeste

Humberto Costa | PT-PE

Teresa Leitão | PT-PE

Augusta Brito | PT-CE

Jaques Wagner | PT-BA

Janaína Farias | PT-CE

Norte

Randolfe Rodrigues | PT-AP

Omar Aziz | PSD-AM

Beto Faro | PT-PA

Alan Rick | União Brasil-AC

Mecias de Jesus | Republicanos-RR

Sudeste

Fabiano Contarato | PT-ES

Astronauta Marcos Pontes | PL-SP

Rodrigo Pacheco | PSD-MG

Carlos Portinho | PL-RJ

Carlos Viana | Podemos-MG

Sul

Paulo Paim | PT-RS

Flávio Arns | PSB-PR

Oriovisto Guimarães | Podemos-PR

Votação Internet – Regional

DEPUTADOS

(por ordem de votação)

Centro-Oeste (5)

Erika Kokay – 1º Lugar | PT-DF

Camila Jara | PT-MS

Daniel Agrobom | PL-GO

Rubens Otoni | PT-GO

Silvye Alves | União Brasil-GO

Nordeste (5)

Túlio Gadêlha – 1º Lugar | Rede-PE

Duarte Jr. | PSB-MA

Natália Bonavides | PT-RN

Rafael Brito | MDB-AL

Márcio Marinho | Republicanos-BA

Norte (5)

Duda Ramos – 1º Lugar | MDB-RR

Josenildo | PDT-AP

Airton Faleiro | PT-PA

Dilvanda Faro | PT-PA

Capitão Alberto Neto | PL-AM

Sudeste (5)

Erika Hilton – 1º Lugar | Psol-SP

Sâmia Bomfim | Psol-SP

Guilherme Boulos | Psol-SP

Pastor Henrique Vieira | Psol-RJ

Benedita da Silva | PT-RJ

Sul (5)

Fernanda Melchionna – 1º Lugar | Psol-RS

Maria do Rosário | PT -RS

Daiana Santos | PCdoB-RS

Carol Dartora | PT-PR

Bohn Gass | PT-RS

VOTAÇÃO DO JÚRI

Melhores na Câmara (10)

Fernanda Melchionna – 1º Lugar | PSOL-RS

Demais premiados, por ordem alfabética:

Adriana Ventura | NOVO-SP

Aguinaldo Ribeiro | PP-PB

Antonio Brito | PSD-BA

Carol Dartora | PT-PR

Célia Xakriabá | PSOL-MG

Duda Salabert | PDT-MG

Erika Kokay | PT-DF

Mauro Benevides Filho | PDT-CE

Socorro Neri | PP-AC

Benedita da Silva – Menção Honrosa | PT-RJ

Melhores no Senado (5)

Paulo Paim – 1º Lugar | PT-RS

Demais premiados, por ordem alfabética

Alessandro Vieira | MDB-SE

Eliziane Gama | Cidadania-MA

Fabiano Contarato | PT-ES

Profª Dorinha Seabra | União-TO

Leila Barros – Menção Honrosa | PDT-DF

VOTAÇÃO DOS JORNALISTAS

Melhores no Senado

Eliziane Gama – 1º Lugar | Cidadania-MA

Fabiano Contarato – 1º Lugar | PT-ES

Randolfe Rodrigues – 1º Lugar | PT-AP

Demais premiados, por ordem alfabética

Alessandro Vieira | MDB-SE

Jaques Wagner | PT-BA

Paulo Paim | PT-RS

Rodrigo Pacheco | PSD-MG

Melhores na Câmara

Benedita da Silva – 1º Lugar | PT-RJ

Tabata Amaral – 1º Lugar | PSB-SP

Demais premiados, por ordem alfabética

Chico Alencar | PSOL -RJ

Duda Salabert | PDT-MG

Erika Hilton | PSOL- SP

Fernanda Melchionna | PSOL-RS

Ivan Valente | PSOL-SP

Sâmia Bomfim | PSOL-SP

CATEGORIAS ESPECIAIS

Clima e Sustentabilidade (5)

Célia Xakriabá – 1º Lugar | PSOL-MG

Demais premiados, por ordem alfabética

Amom Mandel Cidadania | AM

Leila Barros | PDT-DF

Fabiano Contarato | PT-ES

Duda Salabert | PDT-MG

Pedro Campos – Menção Honrosa | PSB-PE

Apoio à Indústria (5)

Otto Alencar – 1º Lugar | PSD -BA

Demais premiados, por ordem alfabética

Eduardo Braga | MDB-AM

Mauro Benevides Filho | PDT -CE

Any Ortiz | Cidadania-RS

Marcos Pereira | Republicanos-SP

Adriana Ventura – Menção Honrosa | NOVO -SP

Cidades Inteligentes (5)

Idilvan Alencar – 1º Lugar | PDT-CE

Demais premiados, por ordem alfabética

Erika Hilton | PSOL-SP

Guilherme Boulos | PSOL-SP

Júlio Cesar | PSD-PI

Lídice da Mata | PSB-BA

Luiza Erundina – Menção Honrosa | PSOL| SP

Assessoria de Imprensa | Oficina Consultoria

Por Raquel Alves