CONIVALES DÁ INÍCIO A EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM HOSPITAL DE AMOR DE LAGARTO

Os municípios consorciados e conveniados ao consórcio já podem agendar exames no Hospital de Amor, em Lagarto, sem custos para as administrações.

O Termo de Cooperação entre o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) e o Hospital de Amor, que garante aos municípios consorciados e conveniados ao consórcio, a gratuidade de exames de diagnóstico por imagem, já está em execução, após a liberação da marcação de exames através do link do sistema disponibilizado pela Gestão de Serviços de Saúde do CONIVALES.

Com o objetivo de ajustar a logística de distribuição de vagas dos municípios, o superintendente Marcos Barroso, acompanhado da assessora especial, Camille Arruda, da gestora do setor de Gestão de Serviços de Saúde, Edjane Lima, e da assistente social do consórcio, Edvania dos Santos, realizou, nesta terça-feira, 14, uma visita ao Hospital para assegurar a disposição do agendamento dos exames.

A parceria entre o CONIVALES e o Hospital de Amor foi viabilizada por meio de Emendas Parlamentares destinadas pelo senador Alexandro Vieira, pelo então deputado federal Fábio Mitidieri, atual governador, e pela então senadora Maria do Carmo.

O superintendente reforça a informação de que os municípios são os responsáveis pela locomoção dos pacientes até o Hospital, “O CONIVALES é responsável pela distribuição das vagas para a marcação de exames como raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia, e os municípios são incumbidos por encaminhar os pacientes até o local da realização dos exames”, explicou Marcos.

Para o presidente do CONIVALES, Franklin Freire, a parceria representa um marco significativo na oferta de serviços de saúde para os municípios. “Ao disponibilizar exames de forma gratuita, essa parceria promove a acessibilidade a exames essenciais, ampliando o acesso a diagnósticos precisos para os pacientes encaminhados pelos municípios. A representatividade dessa parceria não apenas fortalece a rede de assistência médica, mas também demonstra um compromisso com a promoção da saúde e a qualidade de vida dos munícipes”, ressaltou o presidente.

Fonte e foto Innuve Comunicação