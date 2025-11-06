Conselheira Angélica Guimarães é eleita presidente do Tribunal de Contas de Sergipe para o biênio 2026/2027

Em sessão plenária realizada nesta quinta-feira, 6, o colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) elegeu, por unanimidade, a Mesa Diretora que conduzirá a instituição no biênio 2026/2027. A conselheira Angélica Guimarães foi escolhida para a Presidência e sucederá a conselheira Susana Azevedo, atual presidente do Tribunal.

“Eu estou muito feliz e honrada por ter sido eleita pela unanimidade dos meus pares, isso só aumenta a minha responsabilidade. Eu pretendo, nessa nossa gestão do biênio 2026-2027, aproximar ainda mais o Tribunal de Contas dos jurisdicionados e de toda a sociedade”, afirmou Angélica Guimarães.

A presidente eleita ressaltou também a importância da presença feminina na condução da Corte de Contas. “[…] eu sou a terceira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Contas. A primeira foi a doutora Isabel Nabuco, que fez um excelente trabalho. A segunda, agora, é a conselheira Susana Azevedo, que está também realizando um excelente trabalho. E eu, como a terceira mulher a presidir, espero dar continuidade a esse trabalho, ampliando ainda mais os serviços e trabalhando muito em prol do povo sergipano”.

A eleição definiu ainda quem assumirá os cargos de vice-presidente e corregedor-geral do órgão: conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, respectivamente.

“Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas pela minha eleição e o nosso compromisso é o de sempre: trabalhar em prol da sociedade sergipana e levar o Tribunal a um patamar que ele merece estar. Estarei junto com a conselheira-presidente eleita e com o corregedor, fazendo e desenvolvendo um trabalho à altura que a sociedade sergipana merece”, destacou o vice-presidente eleito, que já atua na Corte há 42 anos, tendo ingressado como conselheiro-substituto.

O corregedor-geral eleito, José Carlos Felizola, – conselheiro do TCE desde 2023 e atual coordenador das ações da Primeira Infância – reconheceu o imprescindível papel que irá exercer no biênio 2026/2027 e garantiu a continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo atual corregedor, Luis Alberto Meneses.

“A Corregedoria é um papel importantíssimo, não apenas internamente para o TCE, mas sobretudo para o externo, para os gestores, porque é através da Corregedoria que são feitas as consultas, as dúvidas que os gestores têm sobre aplicação de recursos ou sobre políticas públicas. Então, o nosso grande desafio é continuar o trabalho que vem sendo feito atualmente pelo conselheiro Luis Alberto Meneses, dar mais agilidade à Corregedoria para que a gente possa chegar à sociedade de forma mais rápida e efetiva”.

A atual presidente, conselheira Susana Azevedo, destacou a unidade da Casa e desejou uma excelente trajetória à futura gestão.

“A gente fica muito feliz pela unidade da Casa, onde todos os sete conselheiros se uniram para eleger a nova Mesa. Eu tenho certeza que será uma gestão exitosa, uma gestão voltada ao controle social, que é o povo, para que o povo possa colocar nas nossas auditorias, o seu sentimento, a sua vontade de auditar a saúde, de auditar a educação, melhorar os índices educacionais, as políticas públicas que precisam”.

Ainda durante a sessão plenária, a conselheira Angélica Guimarães anunciou a indicação do conselheiro Luis Alberto Meneses para a direção da Escola de Contas José Amado Nascimento (Escontas) e do conselheiro Ulices Andrade para a condução da Ouvidoria no próximo biênio.

A posse da nova Mesa Diretora será realizada no dia 12 de dezembro, às 10h, no auditório do TCE/SE, com início oficial do mandato em janeiro de 2026.

Sobre a presidente eleita​

Médica, ex-deputada estadual por quatro mandatos e primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) — cargo que exerceu por dois biênios —, a conselheira Angélica ingressou no TCE/SE em janeiro de 2015. No Tribunal, já desempenhou funções relevantes, a exemplo de Corregedora-Geral e Ouvidoria.

