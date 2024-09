Conselheira Susana Azevedo recebe principal comenda do TCE de MG

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, recebeu nesta quarta-feira, 4, em Belo Horizonte (MG), o Colar do Mérito Ministro José Maria de Alkmim, honraria concedida pelo TCE de Minas Gerais para pessoas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços ao Tribunal ou ao sistema de controle da administração pública.

“Agradeço imensamente ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela honra da comenda recebida. Este reconhecimento reforça ainda mais meu compromisso com a transparência, a ética e a correta gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade”, destacou a homenageada, na solenidade conduzida pelo conselheiro Gilberto Diniz, presidente do TCE/MG.

A indicação foi do conselheiro Wanderley Ávila, que destacou a dedicação da conselheira em defesa das competências constitucionais dos Tribunais de Contas e do exercício do controle externo, não apenas na Corte sergipana, como em todo o país.

Na Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a presidente do TCE/SE integra a Diretoria e coordena o Grupo de Trabalho (GT) para a Promoção da Igualdade de Gênero; faz parte também da Diretoria e do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB).

Principal honraria da Casa, o Colar do Mérito José Maria Alkmim é conferido anualmente pelo TCE/MG desde o ano de 1995, quando foi instituído. A comenda homenageia o bocaiuvense José Maria de Alkmim (1901-1974), que exerceu o cargo de ministro na primeira composição da Corte, em 1935. Atuou também como Ministro da Fazenda (1956-1958) e foi Vice-Presidente do Brasil (1964-1967).

Além da conselheira, outras 13 personalidades foram agraciadas. Entre elas, o presidente da Atricon, conselheiro Edilson Sousa (TCE/RO).

Foto: TCEMG

Por DICOM/TCE