CONSELHEIRO DO TCE, ULICES ANDRADE DESMENTE SEU NOME NA DISPUTA COMO VICE NA CHAPA DE FÁBIO MITIDIERE

Não é a primeira vez que, ao se aproximar o período de disputa eleitoral para governador do Estado de Sergipe, o nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o ex-deputado estadual Ulices Andrades, é cotado como uma figura de peso para disputar, seja como pré-candidato a governador ou ao vice da chapa.

Neste 2025, ano que antecede 2026, os mesmos comentários surgiram, dessa vez, como vice da chapa de Fábio Mitidiere, substituindo assim o de Jeferson Andrade.

A notícia vinda de Aracaju para Canindé de São Francisco foi uma fake news. Lugar em que a família Andrade tem forte histórico político, cujo sobrinho, Orlando Porto de Andrade (Orlandinho, em memória), administrou o município por duas vezes, surgiu um boato que foi implantado para gerar um clima político hostil e de traição ao governador Fábio Mitidiere envolvendo o nome de Ulices. Se espalhando rapidamente nos bastidores, simpatizantes desprovidos de conhecimento foram usados para espalhar, com convicção” de que Ulices Andrade seria o vice-governador na chapa de Fábio Mitidiere, e não o deputado Jeferson Andrade, seu filho. “Tá fechado. Martelo batido”, afirmou uma figura política que compõe o grupo Andrade, hoje liderado por Kaká Andrade. Quem repetiu o burburinho foi vítima do que não entendeu: reproduziu um ataque.

O site Revista Canindé procurou a procedência da informação, obtendo do próprio conselheiro que, rechaçando aos boatos, respondeu com veemência e objetividade: “O vice será Jeferson e ponto final”. Ulices se expressou por “ponto final” não como imposição ao nome do deputado para vice, mas em relação para a escolha do grupo e que ele não fará parte do processo de disputa como vice-governador na chapa de reeleição do governador Fábio Mitidiere. Esclarecido.

O que foi coletado também é que, o nome de Jeferson Andrade, atual presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, é muito bem aceito em grande parte do grupo de Fábio Mitidiere. Entre os deputados atuais e políticos que estão fora do mandato. Diversos depoimentos surgiram na imprensa reforçando a credibilidade e imagem do jovem deputado com ênfase para valores como fidelidade, amigo e muito habilidoso no trato com todos.

Um destaque importante para a habilidade do governador Fábio Mitidiere é o de que ele tem conseguido manter o grupo unido em torno do projeto, sem criar divergências e respondendo aos apressados com inteligência. Um fato nítido é o de que a forte imagem da sua gestão, impressa pelo ritmo de ações que têm realizado em Sergipe, faz com que seus adversários mais vorazes o procurem para dialogar. Surgi então um grande estadista em Sergipe lembrando a trajetória de Lourival Baptista, Albano Franco e João Alves Filho.

É certo que novos boatos surjam, que Jeferson deve sofrer ataques, boatos e outros atos não republicanos ao longo dessa caminhada, mas ao que tudo indica, ele estará blindado pela verdade dos fatos, da sua História e dos que não alimentam intrigas.

Ulices Andrade em uma forte estrutura pessoal, com reputação social e política construída a logo de uma vida de mais de trinta anos na política que o dirigiu ao TCE. Tem cabedal e capital político suficiente, mas entende que é preciso dar espaço para a nova geração e respondeu ao seu jeito: firme.

Ao que tudo indica, parece a tentativa de se criar um clima partindo de Canindé. Falta carência e habilidade nos opositores ao projeto de Fábio ao lado de Jeferson como seu escolhido, fragilizando a relação. Se querem criar um clima, é melhor ter mais habilidade, usar de outras estratégias, porque essa não cola mais.

Por Adeval Marques