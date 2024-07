Conselho da OAB/SE aprova homenagem à advocacia com 40 anos ou mais de inscrição

O Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) aprovou a Resolução que cria a Comenda em homenagem aos advogados e às advogadas com 40 anos ou mais de inscrição na Ordem. A condecoração foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária do Conselho Seccional, realizada no dia 26 de junho.

O objetivo da comenda é prestigiar a advocacia sênior, que prestou ao longo dos anos grandes serviços à sociedade, com excelência, ética e dignidade. Para receber a homenagem, além da sua expertise e contribuição à advocacia, os homenageados não poderão ter recebido nenhuma punição ético-disciplinar da OAB/SE.

A Resolução é de autoria da diretoria da Ordem e teve como relator o conselheiro Alberto Maynard de Araújo, que já tem 37 anos de inscrição na OAB/SE.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE