CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EMPOSSA MEMBROS E ELEGE MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2024-2026

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), órgão de controle social vinculado à Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, promoveu, na manhã desta quarta-feira, 11, a posse dos novos membros da sociedade civil e da organização governamental, e eleição da mesa diretora para o biênio 2024-2026. O ato aconteceu na Casa dos Conselhos Municipais, na região central da capital.

O CMDPcD lançou o edital para preenchimento de 16 novas vagas no conselho para novas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e, logo após a posse, foi realizado o Fórum que contou com a inserção de entidades voltadas à pessoas com deficiência (PcDs) no órgão de controle social.

Para a mesa diretora foram disponibilizadas vagas de presidente para um representante da sociedade civil e de vice-presidente para um representante da organização governamental. Membra do CMDPcD há muitos anos e participativa em todos os atos do órgão, Elaine Cristina Santos foi escolhida pelos conselheiros empossados como presidente do órgão. No último Fórum ela havia sido eleita vice-presidente e estava ocupando o cargo de presidente interina do órgão desde o mês de outubro.

“Pra mim é surpreendente, porque a gente hoje também faz história. Porque hoje o Conselho tem a primeira presidente mulher com deficiência eleita de forma democrática, de forma muito verdadeira, muito válida e muito aguerrida. Então, eu acho que aqui todo mundo só tem a ganhar. O Conselho é fundamental para as pessoas com deficiência, porque ele traz a vida nossa na sociedade. Tudo que funciona na cidade, nós temos que acompanhar”, destaca a presidente.

Para a vice-presidência do órgão, foi eleita a representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Carine Dantas. Para ela, o dia foi de gratas surpresas, tendo em vista a possibilidade de compor a nova chapa para o biênio 2024/2026.

“O Conselho é muito atuante e consegue mobilizar e trazer para a gente, para toda a sociedade em si, para as pessoas com deficiência, grandes ganhos no sentido de acessibilidade, de mobilidades, de garantias de direitos efetivas, em busca de políticas públicas que, de fato, funcionem e possam garantir qualidade de vida para toda essa parte da sociedade, que às vezes é tão invisível para a maioria, mas como foi dito hoje “tudo sobre nós junto conosco”, e é isso, eu quero junto com todo o conselho poder levar adiante e buscar esses ganhos para toda a sociedade”, pontua a vice-presidente.

Durante esta terça-feira, no total, foram empossados 64 conselheiros, sendo 32 titulares e 32 suplentes, representantes das OSCs, da sociedade civil e das organizações governamentais.

Foto: Ascom / Assistência Social