CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZA VISITA TÉCNICA AO NOVO ÔNIBUS ELÉTRICO, EM ARACAJU

Neste sábado, 8, a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), realizou uma visita técnica ao ônibus elétrico que está em fase de teste para ser integrado ao transporte público da capital.

A ação contou com o suporte da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e a presença de integrantes do CMDPcD e da Semfas com o objetivo de pontuar adequações para tornar o serviço mais acessível.

O secretário adjunto da Família e Assistência Social, Robert Fraga, afirma que a realização dessa ação faz parte do compromisso da nova gestão por uma Aracaju mais inclusiva.

“Participamos desse momento para que a gente possa conhecer e buscar melhorias na acessibilidade. E não apenas dos ônibus, mas também da mobilidade urbana na nossa capital, adequando o serviço de transporte público para todos, que é um compromisso da prefeita Emília”, afirmou Robert.

A presidente do CMDPcD, Elaine Cristina, destaca que a visita é uma iniciativa positiva para todas as pessoas com deficiência porque vai garantir que tenham a mobilidade tão esperada. “Esse é só o início do processo de construção de uma Aracaju cada vez mais acessível e inclusiva, e nada melhor do que a gente começar por algo tão importante para todos os aracajuanos que é o direito de ir e vir”, disse Elaine.

A presidente pontua que a participação de mais pessoas só contribui com uma sociedade mais inclusiva. “Que todas as pessoas participem e colaborem com os órgãos e gestores municipais para que todos reconheçam que a cidade pertence a todos e deve ser acessível para todos”, finalizou Elaine.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social