Conselho Superior da PGE-SE aprova Planejamento com diretrizes até 2036

O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE) aprovou, em reunião ordinária realizada na última terça-feira, 27, o novo Planejamento Estratégico da instituição, que estabelece metas e diretrizes para o aprimoramento dos serviços prestados até o ano de 2036.

Entre os pontos analisados pelo colegiado estão a reformulação da missão, visão e valores da PGE, além da criação de um comitê especial que ficará responsável pelo acompanhamento da execução dos projetos. O grupo também atuará na proposição de ajustes, sempre que necessário, garantindo a efetividade e a continuidade das ações ao longo do tempo. A instalação do comitê é a próxima etapa prevista no cronograma.

O documento foi construído de forma participativa, a partir de setembro de 2024, com a colaboração de procuradores, assessores jurídicos, estagiários e servidores. Como resultado, foram definidos 41 projetos estratégicos que nortearão os serviços prestados pela Procuradoria nos próximos 12 anos.

As iniciativas contemplam, entre outras ações, o aperfeiçoamento da gestão de processos, a modernização do controle de dados utilizados na execução fiscal, a integração de sistemas, a implementação de soluções baseadas em inteligência artificial para otimizar procedimentos internos e o fortalecimento da comunicação institucional.

Foto: Igor Matias