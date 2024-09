CONSÓRCIO ASSINA CONTRATO COM EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DA GRANDE ARACAJU

“A partir de hoje, o sistema de transporte coletivo da Grande Aracaju passa a viver um novo momento, um momento histórico”. A afirmação foi feita pelo prefeito da capital e presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano, Edvaldo Nogueira, ao assinar, nesta segunda-feira, 16, o contrato com as empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo. Com a formalização do documento, a Viação Atalaia Ltda e a Transportes Sergipe Limitada terão, a partir de agora, um prazo de 180 dias para operacionalizar o sistema nos quatro municípios, de acordo com o que estabeleceu o processo licitatório. Os prefeitos Marcos Santana (São Cristóvão), Padre Inaldo (Nossa Senhora do Socorro) e Alberto Macedo (Barra dos Coqueiros), que integram o consórcio, participaram do ato.

“Acabamos de assinar o contrato com as empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo, concluindo, definitivamente, o processo. Essa é a demonstração do nosso trabalho e compromisso com as pessoas, especialmente as que mais necessitam da melhoria da qualidade do sistema, que são os usuários. Com essa etapa concluída, as empresas terão 180 dias para colocar em funcionamento o novo sistema, suplantando os problemas atualmente existentes com a implantação progressiva de ônibus novos, com ar-condicionado, wi-fi e muito mais, cumprindo rigorosamente o que estabelece o edital. É uma grande alegria, pois entramos em uma nova fase desse tema e na realização de um sonho de todos”, destacou Edvaldo.

O gestor da capital sergipana acrescentou também que as mudanças na operacionalização do transporte coletivo representam “um grande salto para cidades da região metropolitana”. “Inclusive, as Prefeituras já colocaram no orçamento do ano que vem o subsídio necessário para o cumprimento do que prevê o edital de licitação. Como presidente do Consórcio, agradeço a participação efetiva das procuradorias, das superintendências de cada município e do Governo do Estado, pois, juntos, conseguimos superar todos os obstáculos e hoje podemos dizer que iniciamos uma nova fase no transporte coletivo que opera na Grande Aracaju, cumprindo um compromisso que firmamos com a sociedade”, afirmou.

“Esforço extraordinário”

Prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana comemorou a conclusão do processo de licitação do transporte coletivo. “Teremos, efetivamente, um sistema de transporte coletivo seguro, com qualidade e conforto para os usuários, graças ao trabalho das quatro Prefeituras que estão bancando um subsídio, em um esforço extraordinário que entrará nas despesas do município como novidade. Agora, a região metropolitana de Aracaju terá um sistema de transporte regulado, com um contrato com regras bem claras e um sistema integrado nas quatro cidades que funcionará adequadamente”, afirmou.

Da mesma forma, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, destacou a relevância do ato. “Traz um alívio, tanto para nós, gestores, que trabalhamos pela concretização do processo, como para os usuários do transporte coletivo, que almejam um serviço de melhor qualidade. Portanto, fico muito feliz com este momento, pois é mais um grande passo e quem ganha é a população”, frisou.

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macêdo, reiterou a importância do formato no qual o edital foi executado, levando em consideração as características e necessidades singulares de cada município. “Hoje é um dia histórico, pois estamos assinando um contrato proveniente de uma licitação pública que democratiza o acesso ao serviço de transporte coletivo. E o mais importante disso é que o edital foi feito de acordo com um estudo das necessidades da população de cada município, por isso estamos todos muito felizes com esse resultado que alcançamos nesse dia histórico para a região metropolitana”, afirmou.

Homologação

Para que o contrato com as empresas fosse formalizado, o Consórcio do Transporte Metropolitano homologou, na manhã desta segunda-feira, a licitação, com a assinatura dos gestores das quatro cidades que integram a Grande Aracaju e do Governo do Estado. Representando o governador Fábio Mitidieri na reunião, o secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, enfatizou a importância do ato para a conclusão da licitação. Ele também frisou a transparência com a qual o processo foi conduzido e salientou a parceria entre o Governo de Sergipe e as quatro cidades para a realização de todas as etapas.

“Desde o primeiro momento, o Governo do Estado foi partícipe, acompanhando todo o processo, garantindo que houvesse a máxima unidade das prefeituras participantes, pois reconhece que é nas cidades que as demandas surgem e que o transporte acontece. Foi um grandioso trabalho, que contou com total apoio do governador Fábio Mitidieri, e que chega a essa fase demonstrando a máxima transparência, eficácia e com tamanho êxito”, completou.

A licitação

No processo de licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju, a empresa Transportes Sergipe Limitada, de Minas Gerais, foi a vencedora do primeiro lote e irá operar nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já o segundo lote teve como vitoriosa a Viação Atalaia, que vai operar nas cidades de Aracaju e São Cristóvão.

Para o sócio-administrador da empresa Transportes Sergipe Ltda, Rafael Torres Santana, a conclusão do processo de licitação do transporte coletivo da região metropolitana, com a assinatura do contrato, é um marco para os quatro municípios que serão atendidos pelo sistema. “Estamos muito confiantes com o início dos trabalhos, pois esse foi um processo transparente e se trata de um marco importante para os quatro municípios, assim como para todo o estado. Esperamos atender a população de acordo com a expectativa que está sendo colocada sobre a nossa empresa e que possamos entregar um serviço seguro e de qualidade para as pessoas”, salientou.

O presidente da empresa Viação Atalaia, Alberto Almeida, destacou como esse avanço resultará em melhorias para o transporte público da região metropolitana, como também regulamenta todo o sistema para que funcione de forma igualitária e com regras definidas. A companhia já opera o sistema de transporte coletivo da Grande Aracaju, atualmente.

“Esse é um avanço importante para todos nós, pois passamos da condição de permissão para concessão. Isso significa que vamos passar a ter regras específicas e a contar com todo um regulamento para operacionalizar o sistema nas cidades. Com isso, temos obrigações, direitos e deveres, o que torna muito mais claro o papel de cada personagem envolvido no transporte público, seja do usuário até o gestor, o que permitirá a melhoria do serviço de forma substancial, com um salto de qualidade. Cria-se, a partir de agora, uma régua onde todo mundo deve atuar com orientação nela. Acredito que a população vai sentir essa mudança de forma muito positiva”, declarou.

De acordo com a licitação, fica estabelecida uma frota de 473 ônibus para circular na região metropolitana. Os veículos devem possuir idade máxima de cinco anos e meio, com sinal Wi-Fi, inserção progressiva de ar-condicionado, entre outras benfeitorias. A previsão é que elas iniciem os trabalhos em 2025.

As Prefeituras de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, que participam do consórcio, estão investindo um subsídio de R$ 126 milhões, rateado entre elas, de acordo com o quantitativo populacional de cada município. Além disso, o Consórcio conta ainda com a participação do Governo do Estado.

Foto ascom PMA

Dayze Lima