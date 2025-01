CONSÓRCIO DO TRANSPORTE METROPOLITANO AGENDA A SABATINA DE DIRETOR-EXECUTIVO INTERINO, HECTOR VILELA

Membros do Consórcio do Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana de Aracaju (CTM) se reuniram nesta sexta-feira, 31, para tratar de pautas administrativas.

Sob a presidência da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o encontro definiu o calendário anual de assembleias e agendou a sabatina do diretor-executivo interino, Hector Raul Medeiros Vilela Coronado, para que os demais representantes possam decidir sobre a escolha definitiva no cargo.

A presidente do Consórcio, prefeita Emília Corrêa, explicou que, por uma questão de responsabilidade e diante da vacância do cargo após o pedido de afastamento de Renato Telles, foi necessária a nomeação do diretor interino, em conformidade com o estatuto. “O cargo não poderia ficar vago, portanto, não houve qualquer descumprimento da legislação. Agendamos a sabatina para garantir que o processo ocorra de forma transparente e com responsabilidade jurídica”, afirmou.

“É competência da presidência realizar essa nomeação, e nossa intenção sempre foi agir dentro das normas e, por isso, sugerimos a sabatina, pois se trata de uma situação atípica. Temos um compromisso com a responsabilidade administrativa e, principalmente, jurídica”, acrescentou a prefeita.

O Consórcio Metropolitano é formado pelos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, além de contar com a representação do Governo do Estado. A entidade tem o objetivo de promover a integração e a eficiência do transporte público intermunicipal de caráter urbano, garantindo um serviço de qualidade, acessível e sustentável para a população da Região Metropolitana.

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, aprovou a sugestão da prefeita Emília de realizar a sabatina e destacou a importância das discussões. “É importante definirmos essa sabatina para decidir, o quanto antes, sobre a nomeação definitiva do novo diretor, que certamente será aprovada. Ele terá a responsabilidade de cuidar do trânsito, da mobilidade urbana e do transporte, contribuindo para o desenvolvimento das nossas cidades”, disse.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Planejamento, Júlio Filgueira, também ressaltou a importância do alinhamento entre os entes consorciados. “A questão do transporte é um desafio que passou por várias gestões, e caberá aos atuais membros conduzir esse processo da melhor forma. A nossa orientação, que foi passada pelo governador Fábio Mitidieri, é que sempre optemos e trabalhemos para a construção do consenso progressivo. É muito difícil que tenhamos êxito na divergência. Então, a sabedoria do consórcio estará em encontrar, construir e trabalhar para consensos progressivos”, afirmou.

Ao fim da assembleia, ficou definido que as reuniões ordinárias serão realizadas sempre na terceira sexta-feira de cada mês. O próximo encontro está agendado para o dia 21 de fevereiro, com convocação a ser publicada no Diário Oficial do Município.

Com informações da AAN – Foto: Ronald Almeida/PMA