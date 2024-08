Consórcio Metropolitano apresenta os vencedores da  licitação do transporte público da Grande Aracaju

Em um marco histórico para a mobilidade urbana da região metropolitana de Aracaju, o Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM) apresentou nesta terça-feira, 20, em coletiva de imprensa na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, as empresas Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda. e Viação Atalaia Ltda. como as vencedoras da licitação do serviço de transporte público que atende, além da capital, os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão.

Com isso, o CTM, que reúne os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, além do Governo do Estado, concluiu mais uma etapa essencial do processo de melhoria do transporte coletivo da região metropolitana. “Hoje, concretizamos um compromisso que atende ao anseio da população e um compromisso desta gestão por um sistema de transporte mais eficiente e de qualidade”, destacou o superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju e diretor-executivo do CTM, Renato Telles.

Telles enfatizou a transparência e a estruturação do processo licitatório, que foi conduzido sob a rigorosa supervisão de órgãos de controle. “Foi um processo muito bem fundamentado, com consulta pública e participação da sociedade. É importante ressaltar que, em muitas licitações pelo Brasil, frequentemente não há empresas interessadas. No nosso caso, o interesse demonstrado é motivo de celebração”, apontou Telles, sublinhando o sucesso do processo que culminou na escolha das duas empresas vencedoras.

Divisão dos lotes

A licitação foi dividida em dois lotes distintos. A Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda., uma empresa de Minas Gerais, será responsável pelo Lote 1, que abrange o transporte coletivo em Aracaju (zona Norte e parte da região central), Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. A Viação Atalaia Ltda., vencedora do Lote 2, operará em Aracaju (Centro, zonas Sul e de expansão) e São Cristóvão.

As empresas foram rigorosamente avaliadas em critérios como proposta de preço, plano de negócios e habilitação técnica, conforme exigências do edital. “Essas empresas cumpriram todas as etapas com total transparência e foram declaradas vencedoras. Agora, avançamos para as próximas fases, que incluem prazos para recursos, adjudicação, homologação e preparação para a assinatura do contrato”, explicou o diretor-executivo do CTM.

Após a assinatura dos contratos, prevista para ocorrer após o período de recursos, as empresas terão seis meses para iniciar suas operações. Esse tempo será destinado à contratação de funcionários, aquisição de veículos e estruturação de garagens.

Nova frota e preço acessível

Um dos principais diferenciais do novo sistema de transporte será a modernização da frota, com a introdução progressiva de ar-condicionado nos veículos e a disponibilização de sinal Wi-Fi, conforme especificado no edital. A idade média da frota será reduzida para cinco anos e meio, assegurando maior conforto e segurança aos passageiros.

Uma das grandes preocupações do Consórcio foi garantir que a tarifa paga pela população se mantenha acessível, mesmo diante dos investimentos necessários para a melhoria do serviço. O valor da passagem ficará em R$ 5,00 em todos os quatro municípios, com a diferença subsidiada pelas prefeituras, totalizando um aporte de R$ 126 milhões, rateado conforme a população de cada cidade.

“A manutenção do valor da tarifa e a integração do sistema são pilares fundamentais para garantir que a população continue a ter acesso ao transporte público de forma justa e eficiente”, afirmou Renato Telles, destacando que o subsídio é essencial para evitar que os custos adicionais sejam repassados diretamente aos usuários.

Com a conclusão dessa etapa, a expectativa agora se volta para a implementação efetiva do novo sistema. “Que promete transformar a mobilidade urbana na Grande Aracaju e oferecer à população um serviço à altura de suas expectativas”, concluiu o diretor-executivo do CTM.

Com informações da assessoria