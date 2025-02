CONSÓRCIO METROPOLITANO APROVA NOMEAÇÃO DE HECTOR RAUL COMO DIRETOR-EXECUTIVO DA ENTIDADE

O Consórcio Metropolitano do Transporte Coletivo realizou assembleia na manha desta sexta-feira (21) e após sabatina conduzida pela prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa, aprovou o nome de Hector Raul Medeiros Vilela Coronado como novo diretor-executivo.

Durante os questionamentos, os prefeitos da Grande Aracaju responderam as perguntas que foram feitas a Hector.

A prefeita Emilia disse que Hector “tem ampla experiência no setor de transporte público, com atuação em gestão operacional, cálculo tarifário, planejamento estratégico e modernização de sistema”.

Já o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, teve seu nome aprovado como vice-presidente do Consórcio, após indicação do Governo de Sergipe.

Foto reprodução