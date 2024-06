CONSÓRCIO METROPOLITANO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DEFINE MEDIDAS DE APOIO AO TRANSPORTE EM SÃO CRISTÓVÃO

Uma reunião extraordinária do Consórcio Metropolitano do Transporte Público da Grande Aracaju foi realizada nesta sexta-feira (07), para definir medidas que auxiliem São Cristóvão em problemas enfrentados em algumas linhas do transporte coletivo que operam no município.

De acordo com o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, a solicitação do gestor de São Cristóvão, Marcos Santana, foi atendida e discutida entre os presentes. Ficou definido um prazo de 10 dias para que sejam apresentadas as soluções voltadas aos infortúnios apresentados. No encontro, também foi aprovada a minuta do plano de rateio dos subsídios que cada município pagará para o funcionamento do novo sistema de transporte público da Grande Aracaju.

“Em virtude da solicitação do prefeito Marcos Santana, que apresentou as dificuldades e problemas enfrentados no município, como ônibus quebrando e atrasos nos horários de itinerário, decidimos colocar a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju para estabelecer melhorias que possam ser realizadas nessas linhas de ônibus que operam no município vizinho. Será feito um plano que mostrará a forma como vamos lidar com essa situação e que será apresentado em uma próxima reunião do Consórcio, dentro de 10 dias”, explicou Edvaldo.

O prefeito de São Cristóvão agradeceu pela colaboração dos demais municípios que fazem parte do Consórcio, bem como do Governo do Estado, representado durante a reunião pelo secretário da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, para atender uma demanda da população da cidade histórica. Na oportunidade, o gestor também destacou a importância do grupo ter definido os valores do plano de rateio.

“Esta reunião de hoje demonstrou, mais uma vez, a força desse Consórcio e o trabalho que ele tem realizado para beneficiar a população da Grande Aracaju. Apresentei os problemas que estamos enfrentando nas linhas que operam em São Cristóvão e ficou definida a apresentação de soluções para os próximos 10 dias. Fico muito feliz com isso”, disse.

Para o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macêdo, o Consórcio Metropolitano demonstrou nesta reunião extraordinária que a união dos municípios que fazem parte da Grande Aracaju, juntamente com o Governo de Sergipe, mantém o trabalho de discutir e resolver os problemas do transporte coletivo inerentes a todos os integrantes do Consórcio e em prol da população que utiliza diariamente esse meio de transporte.

“Demonstramos que a união de todos pode contribuir muito com a resolução dos problemas que temos em cada um dos municípios e a mais urgente delas é a de São Cristóvão. Também aprovamos o plano de rateio do subsídio para os municípios, que será proporcional ao número de habitantes das cidades. Isso mostra, mais uma vez, a importância desse Consórcio. Nele, cada um tem espaço para trazer e discutir os problemas inerentes às suas respectivas localidades para que, em conjunto, possamos resolver”, declarou.

Subsídio

Na reunião de hoje, ficou estabelecido que o pagamento do subsídio de R$ 138 milhões será rateado de forma proporcional à população de cada município. Esses recursos irão garantir uma frota de 473 ônibus com idade máxima de cinco anos e meio, que transportarão passageiros em linhas que operam nos quatro municípios da Grande Aracaju; a circulação de ônibus com ar-condicionado – que serão inseridos na rede de transporte de forma paulatina -; a manutenção do preço da passagem em R$ 5 para os usuários; entre outras medidas voltadas para o setor.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA