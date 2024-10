CONSÓRCIO NE INSTALA COMITÊ DE MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DAS EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS

Comitê contará com dois representantes de cada estado do Nordeste, promovendo uma atuação conjunta para enfrentar os desafios climáticos

O Consórcio Nordeste instala, nesta quinta-feira (17), o Comitê Científico de Emergências Climáticas (CC-MEEC), reafirmando seu compromisso com a ciência e a responsabilidade ambiental. O evento será realizado na Sede do Consórcio Nordeste, em Brasília, a partir das 9h, com término previsto para as 17h.

Esta iniciativa reflete a preocupação dos governadores e governadoras da Região com o atual cenário de emergências climáticas e reforça a abordagem científica em questões essenciais para o país, como já foi demonstrado no combate à pandemia.

Estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mostra que se o Brasil tivesse seguido as diretrizes do Comitê Científico do Nordeste que foram aplicadas pelos governadores da Região em seus estados, 250 mil vidas poderiam ter sido salvas, evidenciando o impacto positivo da ciência na preservação de vidas.

O CC-MEEC foi criado para fornecer assessoramento técnico especializado, promover cooperação entre estados e estruturar políticas públicas baseadas em evidências científicas, fortalecendo a resiliência climática do Nordeste. A coordenação será liderada por Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, geóloga e professora titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O comitê contará com dois representantes de cada estado do Nordeste, promovendo uma atuação conjunta para enfrentar os desafios climáticos.

A reunião de instalação contará com a presença de membros do Governo Federal, incluindo:

Ana Paula Cunha Machado Cavalcante – diretora do Departamento de Apoio ao Conselho Nacional de Mudança do Clima e ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (DCOL/MMA)

Carlos Alexandre Principe – especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG/MMA)

Olival Freire Junior – diretor científico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

“Mais uma vez, o Consórcio Nordeste reafirma seu compromisso com a ciência no enfrentamento a questões urgentes e essenciais. Durante a pandemia, com o Comitê Científico, seguimos firmemente as recomendações científicas quando, na época, o Governo Federal negava a gravidade da doença. Agora, com a instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, trazemos essa mesma dedicação para tratar de uma das maiores ameaças da nossa era, com a seriedade e urgência que o tema exige, visando proteger o futuro do nosso povo e do meio ambiente”, frisa a governadora do Rio Grande do Norte e presidenta do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra.

Fonte assessoria