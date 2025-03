CONSÓRCIO REÚNE MEMBROS PARA DISCUTIR A NOVA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DA GRANDE ARACAJU

A nova licitação do transporte público foi o tema central da 3ª assembleia ordinária de 2025 do Consórcio do Transporte Metropolitano de Aracaju (CTM), realizada nesta sexta-feira (21).

Os membros consorciados, representando os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e o Governo do Estado, também deliberaram sobre a criação do grupo de trabalho para reformular o estatuto e revisar a legislação estadual que rege o consórcio, entre outros assuntos de ordem jurídica.

A presidente do CTM, prefeita Emília Corrêa, ressaltou o alinhamento entre os representantes para a consolidação dos processos em andamento. “A nossa pauta foi exatamente atualizar e situar todos aqueles que compõem o consórcio, os prefeitos ou seus representantes, sobre a questão jurídica dos processos relacionados à licitação. Isso é importante porque evita desinformação e ruídos sobre a inexistência de decisões ou de algo concreto. Este é o caminho para a materialização. E, com isso, todos ficam cientes do que está acontecendo em relação à licitação”, afirmou a prefeita de Aracaju.

A prefeita também reforçou o caráter democrático do CTM. “Hoje tivemos aqui o prefeito de Socorro, o prefeito de São Cristóvão e o prefeito da Barra enviou um representante, além da participação do Governo do Estado. Isso fortalece cada vez mais a importância do consórcio. Queremos avançar e garantir uma licitação justa, que favoreça o usuário. Esse é o nosso objetivo”, acrescentou Emília Corrêa.

Diálogo

O procurador-geral do Estado de Sergipe, Carlos Pinna Júnior, representando o governador Fábio Mitidieri, ressaltou a relevância do CTM para o futuro do transporte na Grande Aracaju. “O Estado de Sergipe sempre se coloca à disposição para debater temas importantes como esse processo licitatório. Essa reunião serve para trocarmos ideias sobre o futuro dos processos judiciais, reestruturar o consórcio e dar maior legitimidade à sua atuação. Além do que já está previsto em lei, buscamos transformar isso em ações concretas. Esse encontro reafirma a importância e a legitimidade desse órgão para todos os municípios envolvidos”.

Para o vice-presidente do Consórcio, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, a terceira assembleia representou um passo importante para o fortalecimento do CTM, com destaque para o diálogo entre os envolvidos. “Tivemos uma reunião muito produtiva, dando continuidade às assembleias ordinárias do consórcio metropolitano. Daqui saíram encaminhamentos importantes e fundamentais para garantir segurança jurídica aos municípios que fazem parte do CTM”, concluiu.

