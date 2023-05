Construção da ponte da Tancredo Neves/Coroa do Meio resolverá gargalo no trânsito do município de Aracaju

Construção de novo acesso na capital à região sul da cidade é foco de investimento do Governo do Estado, orçado em R$ 288 milhões

Quem circula entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, na zona sul da capital sergipana, terá, em breve, uma nova e mais rápida opção de tráfego. O acesso será garantido por meio da construção de um viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, conectado por uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para interligar a Avenida Tancredo Neves com o Bairro Coroa do Meio. Além de desafogar o fluxo de veículos na região, a novo corredor deverá impulsionar o desenvolvimento econômico com a geração de empregos e o estímulo ao turismo.

Orçado em cerca de R$ 288 milhões, o investimento terá assinatura do Governo de Sergipe. A obra estruturante é foco de um Projeto de Lei de autoria do Executivo estadual, entregue na última quarta-feira, 17, pelo governador Fábio Mitidieri à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e aprovado por maioria dos deputados. O projeto já foi sancionado pelo governador. Para especialistas em mobilidade e transporte urbano, a intervenção atende a uma demanda antiga e é condizente com o atual volume populacional em Aracaju.

“É uma obra de extrema importância, esperada há cerca de 15 anos. O mangue presente na região é um obstáculo natural, levando à necessidade de um contorno via ponte Godofredo Diniz ou Atalaia. Isso causa um desvio de aproximadamente 10 quilômetros. A ponte, então, torna o fluxo contínuo e traz uma questão estética, de embelezamento da área”, considera o engenheiro civil e mestre em Transportes Joelson Hora Costa, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Faculdade Pio Décimo.

Ainda de acordo com o pesquisador, a obra envolve um estudo de viabilidade, com avaliação do impacto ambiental para implantação das alças de acesso. “Parte do mangue ali já está antropizada, isto é, já sofreu a ação humana. É um impacto ambiental que pode ser mitigado”, reforça.

Joelson acrescenta que a obra faz parte de uma visão de futuro para a capital sergipana. “Aracaju precisa cada vez mais de intervenções de grande porte, para que não se perca tempo. Quando se faz uma intervenção viária, é necessário pensar de forma continuada, em um horizonte de 40 a 50 anos. Nisso estão inclusos alargamentos, plataformas e faixas exclusivas, entre outras ações”, sintetiza.

Expectativa

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, o início das obras deve acontecer ainda em 2023. “A construção dessa ponte vai promover desenvolvimento socioeconômico e potencializar a mobilidade urbana. Nossa expectativa é de que as obras já tenham início no segundo semestre”, pontua.

Para o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, a obra irá dinamizar e expandir o trânsito na região. “A ponte vai facilitar o acesso, inclusive, à Orla da Atalaia, partindo do final da Tancredo Neves até a Rua Antônio Maia”, detalha.

O posicionamento estratégico da ponte também deverá impactar a atividade turística, criando um portal para o espaço com maior concentração hoteleira na capital. A Avenida Tancredo Neves interliga a BR-235 à Beira Mar, sendo largamente utilizada por visitantes. Por meio da ponte, o escoamento para passeios como os Cânions de Xingó e as praias do litoral sul e norte será simplificado.

Projeto

A via de acesso da Coroa do Meio ao Inácio Barbosa é uma das ações inclusas no Programa Sergipano de Desenvolvimento Econômico (Desenvolve Sergipe). De acordo com a lei aprovada esta semana, o Executivo estadual é autorizado a contratar operação de crédito para construção do viaduto e da ponte estaiada com valor de até R$ 300 milhões. O recurso deverá ser obtido junto ao Banco do Brasil, com garantia da União.

Por Edjane Oliveira