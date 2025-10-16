CONSTRUINDO PONTES CONECTA ESCOLAS SERGIPANAS E GANHA DESTAQUE EM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou o impacto do projeto “Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores” durante a abertura do Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, realizado em parceria com a Universidade Aberta de Portugal.

A iniciativa, lançada em 2025, conecta cinco municípios sergipanos — Campo do Brito, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Propriá e Itabi — em uma jornada de aprendizado e inovação que envolveu professores, alunos e comunidades locais. Cada cidade desenvolveu um projeto empreendedor com foco em inovação, cidadania e impacto social, apresentados no Congresso:

Crianças Empreendedoras: o Futuro Começa Agora (Campo do Brito)

Raízes Criativas: A Fábrica de Tesouros Naturais e Reciclados (Malhada dos Bois)

Cheiros e Sabores que Brotam da Terra (Moita Bonita)

EmpreendEJA: Tecendo Saberes e Gerando Renda (Propriá)

Empreendedores do Futuro (Itabi)

“Essa aproximação inédita entre escolas, municípios e o Congresso fortalece a cultura empreendedora nos territórios e inaugura um modelo inspirador que pode ser replicado em todo o Brasil”, afirmou o senador.

Segundo Laércio, o projeto marca uma nova etapa do Congresso, ao levar a teoria para a prática e mostrar como a educação empreendedora pode transformar comunidades. “É o tipo de iniciativa que nasce na sala de aula, mas reverbera na economia e na autoestima das pessoas”, completou.

Durante o evento, o senador reforçou que a educação empreendedora deve começar ainda na infância, de forma contínua e transversal, presente em diversas disciplinas ao longo da trajetória escolar. Mais do que formar empresários, o objetivo é formar cidadãos criativos, responsáveis, colaborativos e com visão de futuro.

“Educar para empreender é educar para pensar, agir e transformar. Quando a escola desperta a curiosidade e a capacidade de inovar, ela não forma apenas profissionais — forma agentes de transformação social”, destacou Laércio.

Em seu pronunciamento, o parlamentar também ressaltou que o empreendedorismo é a base de qualquer economia saudável, globalizada e competitiva, sendo essencial para a geração de emprego e renda. Dados do Sebrae indicam que 67% da população brasileira — cerca de 93 milhões de pessoas — está envolvida com o empreendedorismo. “As economias mais empreendedoras são também as que mais inovam e crescem. Precisamos transformar essa vocação do povo brasileiro em oportunidade e desenvolvimento”, afirmou.

Laércio chamou atenção para os desafios na incorporação da educação empreendedora nas escolas. Segundo pesquisa do Sebrae, 56% dos professores da educação básica ainda não experimentaram práticas de educação empreendedora em sala de aula. Entre as dificuldades estão a falta de tempo e a ausência de interdisciplinaridade nos currículos. “Esses dados mostram que a mudança de mentalidade deve começar nas próprias escolas. É preciso investir na formação dos professores e criar condições para que o empreendedorismo se torne parte natural do ensino”, disse o senador.

EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR REALIDADES

Encerrando sua fala, Laércio Oliveira reforçou que a educação empreendedora é uma ferramenta de transformação social e o caminho mais seguro para o desenvolvimento do país. “Educação empreendedora é educação para a vida — para sonhar, realizar e transformar realidades. Que possamos continuar formando gerações criativas, colaborativas e conscientes do seu papel no futuro do Brasil”, concluiu.

Texto e foto Carla Passos