CONSULTA AOS LOCAIS DE PROVA DO CONCURSO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DE SERGIPE ESTÁ DISPONÍVEL; CONFIRA

A consulta aos locais de prova do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) já está disponível. O certame, conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva.

Para consultar a informação sobre o local de prova, o candidato deve, obrigatoriamente, acessar a página do concurso no site do Cebraspe –

cebraspe.org.br/concursos/sefaz_se_25_auditor –, informar os dados solicitados e realizar a busca individual. As provas objetivas e discursiva serão aplicadas a todos os candidatos em Aracaju, no próximo dia 28 de setembro, nos turnos da manhã e da tarde.

Conforme o cronograma previsto, os candidatos poderão acessar os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Também no dia 30 de setembro, a banca organizadora do certame divulgará o padrão preliminar de resposta da prova discursiva.

Contra as questões formuladas, os gabaritos preliminares e o padrão da prova discursiva, os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 1º e 2 de outubro. A divulgação dos gabaritos definitivos e do resultado final nas provas objetivas, bem como o resultado provisório da prova discursiva está previsto para o dia 29 de outubro.

Carreira

A carreira de Auditoria Fiscal Tributária da Sefaz tem remuneração inicial de até R$ 22.541,47, sendo composta de vencimento básico (R$ 16.016,47) e bônus de eficiência variável (até R$ 6.525,00). Puderam se candidatar às vagas profissionais com graduação de nível superior em qualquer área de formação.

As vagas para o cargo de auditor fiscal tributário estão distribuídas em três especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária. Do total de vagas, 20% estão reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes.

Governo dos concursos

Atualmente, destaca a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública. A gestora ressalta ainda que a realização de concursos públicos já se tornou uma marca da atual gestão e é parte de uma política mais ampla de valorização do funcionalismo.

“Ao lançar mão de editais para a contratação de servidores, o governo beneficia toda a administração, na medida em que possibilita a atração e seleção de profissionais qualificados, com formações acadêmicas e especializações diversas, o que eleva a qualidade das políticas públicas formuladas e implementadas pelo Estado”, afirma a secretária.

Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos. Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, como o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Iran Souza