TCE: CONSULTA APONTA TRANSPARÊNCIA E INFRAESTRUTURA COMO ÁREAS QUE DEVEM SER PRIORIZADAS NAS AUDITORIAS

Mais de 250 cidadãos de 38 municípios sergipanos participaram da consulta pública promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), destinada a subsidiar o Plano Anual de Auditoria (PAA) 2026.

A pesquisa revelou um panorama das preocupações e demandas da população em relação às políticas públicas, destacando temas que necessitam de atenção e fiscalização mais efetiva por parte do poder público.

Os resultados apontam que a transparência pública, a mobilidade urbana, a educação, a saúde e as obras públicas são as áreas mais sensíveis e urgentes para os cidadãos.

“A principal vantagem dessa ação é permitir que o cidadão atue como coparticipante do planejamento das ações públicas, definindo diretamente as áreas prioritárias do Tribunal”, afirma o auditor de controle externo II do TCE/SE, Gidel Braz. “Essa participação fortalece o controle social, permitindo que a população acompanhe e se sinta representada nas decisões que impactam diretamente o cotidiano das comunidades”.

A análise das contribuições revelou que a transparência pública foi mencionada por 42% dos participantes, reforçando a importância de políticas que promovam a divulgação clara e acessível das ações da administração. Em segundo lugar, com 40%, apareceram questões de infraestrutura urbana, principalmente relacionadas à falta de mobilidade, ausência de ciclovias e carência de estruturas de acessibilidade.

Na terceira posição, houve empate entre a paralisação ou atraso de obras públicas — como pavimentação e manutenção de vias — e as demandas por políticas educacionais inclusivas, voltadas especialmente a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ambos com 34% das respostas.

A saúde ficou em quarto lugar, citada por cerca de 33% dos participantes, com críticas concentradas na falta de insumos e na baixa qualidade do acesso aos serviços.

Com essas contribuições, o TCE/SE avança agora para a fase de consolidação das informações, que subsidiarão a definição do Plano Anual de Auditoria 2026, garantindo que as ações do Tribunal estejam alinhadas às demandas reais da população.

Por DICOM/TCE