CONTAS DO GOVERNO DE SERGIPE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024 SÃO APROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

As contas do Governo do Estado relativas ao exercício financeiro de 2024 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE) nesta quinta-feira, 21. Pela segunda vez consecutiva, o julgamento ocorreu ainda no mesmo ano da apresentação dos dados, reforçando a celeridade do processo e o compromisso com a transparência da gestão pública.

O relator do processo, conselheiro Ulices de Andrade Filho, destacou a relevância do acompanhamento rigoroso da execução orçamentária e ressaltou que a apreciação das contas dentro do prazo representa um marco para o Tribunal. “As contas apresentadas foram muito bem discutidas. Fizemos um relatório muito aprofundado com relação as questões em pauta, observando os princípios constitucionais, da razoabilidade, praticidade e da economicidade, e o Pleno deliberou de forma favorável”, enfatizou. Ao fim da sessão plenária, as contas do Poder Executivo estadual foram aprovadas com recomendações técnicas.

Representando a gestão estadual, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) acompanhou a análise, demonstrando à Corte os fundamentos jurídicos e técnicos que embasam a condução da gestão fiscal do Estado. Deste modo, o órgão assegurou que todas as informações relevantes fossem avaliadas pelo Tribunal de maneira transparente e com respaldo legal.

“O TCE reconheceu a boa aplicação dos recursos públicos, a regularidade fiscal do Estado, o cumprimento dos mínimos constitucionais em educação e saúde e, sobretudo, a eficiência administrativa, princípio que norteia a atuação da gestão. A análise, portanto, não se limitou a aspectos formais, mas também verificou a efetividade das políticas públicas, demonstrando que a sociedade é a principal beneficiada com a boa utilização dos recursos”, ressaltou o procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior.

Para o subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Carlos Eduardo Siqueira, a análise do Tribunal de Contas reforça a boa gestão financeira e o equilíbrio das contas do Estado.

“Para nós da Sefaz, é uma alegria muito grande observar que no que se refere à sustentabilidade, ao equilíbrio fiscal, à boa gestão financeira, à boa execução e gestão orçamentária, e da mesma maneira também ao equilíbrio patrimonial, estão todos registrados nesse voto, nessa análise que foi feita hoje pelo Tribunal de Contas, respaldando a nossa gestão, demonstrando que a Sefaz segue se empenhando e se dedicando para manter também as contas do Estado no rumo certo, no rumo do equilíbrio”, pontuou.

Compromisso fiscal

A aprovação das contas pelo Pleno do TCE demonstra o compromisso da gestão estadual com a responsabilidade fiscal e orçamentária. Em 2024, Sergipe registrou a maior arrecadação de tributos estaduais da história, superando a marca de R$ 6,2 bilhões, com crescimento de 10,7% em relação a 2023 e incremento de R$ 570 milhões aos cofres públicos.

No mesmo período, o estado se destacou nacionalmente pelos investimentos em áreas essenciais, sendo o ente federativo do Nordeste que mais aplicou recursos proporcionalmente na Saúde, destinando R$ 2,16 bilhões, o equivalente a 16,62% da receita legalmente vinculada. O percentual está bem acima do mínimo constitucional de 12%, significando um aporte adicional de cerca de R$ 600 milhões em relação ao exigido por lei.

Outro ponto de destaque foi a evolução da gestão fiscal. De acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), Sergipe foi a segunda unidade da Federação que mais avançou nesse aspecto no ano passado. No pilar Solidez Fiscal, que mede as condições estruturais para um crescimento sustentável de longo prazo, o estado passou da 20ª colocação em 2023 para a 11ª posição nacional em 2024, alcançando o 3º melhor desempenho do Nordeste. O resultado foi considerado o melhor em dez anos.

Tal avanço se refletiu em vários indicadores: no Resultado Primário (diferença entre receitas e despesas), Sergipe subiu 19 posições; no item Gasto com Pessoal, avançou 13; e em Poupança Corrente, que mede a capacidade de honrar compromissos e gerar recursos próprios para investimentos, o estado conquistou 12 colocações a mais no ranking.

Foto: Ascom/ PGE