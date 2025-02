CONTRA A REDUÇÃO SALARIAL A PARTIR DO MÊS DE MARÇO, CUT E CTB CONVOCAM REUNIÃO COM SERVIDORES

Servidores e servidoras públicas do Estado de Sergipe acabam de ser surpreendidos com o anúncio de aumento da contribuição para o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) que vai pesar no bolso da classe trabalhadora a partir do dia 1º de março.

Contra a redução salarial dos servidores de Sergipe a partir de março, a CUT e a CTB convocam a classe trabalhadora para reunião que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã na sede da CUT-SE, localizada na Rua Porto da Folha, Nº 1039, bairro Cirurgia, em Aracaju.

O presidente da CUT-SE, Roberto Silva, frisou que enquanto a taxa de contribuição aumenta, provocando uma redução salarial brutal para servidores públicos de Sergipe, a assistência à saúde dos servidores públicos do Estado prestada pelo Ipesaúde só piora.

“Os problemas na assistência à saúde foram denunciados no último protesto do Sintese na porta do Palácio dos Despachos. Várias professoras declararam que a assistência à saúde prestada nunca foi tão ruim”, declarou Roberto Silva.

Lourdes Mendonça, dirigente do SINTESE, foi uma das professoras que fez um relato pessoal durante o protesto.

“Eles dizem que fazem um atendimento humanizado… Sou paciente oncológica desde 2016 e entendo que atendimento humanizado é tratar com dignidade a pessoa que depende do Ipesaude no momento em que precisar. É esse atendimento humanizado que nós exigimos”, declarou Lourdes Mendonça.

Para o presidente da CTB/SE, Adêniton Santana, é importante a participação dos servidores e lideranças sindicais na plenária para mais uma vez denunciar à sociedade a política de arrocho salarial mantida pelo governo estadual. “Essa política de arrocho é intensificada com os aumentos de taxa de contribuição do IPES, que penalizam os servidores beneficiários do Instituto, por duas vezes”.

Por Iracema Corso