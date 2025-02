Controladoria-Geral inicia cronograma de auditorias nas secretarias

A Controladoria-Geral do Município (CGM) deu início nesta segunda-feira, 03, ao cronograma de Auditorias Ordinárias de Conformidade nos setores e unidades administrativas de cada secretaria da Prefeitura de Aracaju.

A medida integra o planejamento anual da pasta e tem como objetivo a melhoria contínua da transparência e eficiência dos processos administrativos.

As auditorias terão como objetivo avaliar a regularidade dos atos administrativos, a aderência às normativas e procedimentos legais vigentes, bem como identificar eventuais circunstâncias que possam comprometer a boa governança pública. “Essas atividades são essenciais para o fortalecimento da gestão pública e para assegurar a aplicação dos recursos de maneira eficiente e conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, explica o secretário-chefe da CGM, Paulo Márcio Cruz.

Segundo o secretário, as auditorias ocorrerão ao longo do ano de 2025, abrangendo alguns setores de suas respectivas secretarias, por meio de uma abordagem colaborativa, onde as equipes de auditoria manterão contato com os responsáveis de cada área para o fornecimento das informações necessárias. O sigilo das informações deve ser preservado, conforme as normas de segurança da informação e integridade dos dados.

Paulo Márcio destaca ainda a importância da colaboração de todos os responsáveis pelas áreas auditadas para garantir o bom andamento dos trabalhos. “Contamos com o apoio de todos para que este processo seja conduzido de maneira transparente, eficiente e conforme os melhores padrões de controle. Caso haja qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, nossa equipe está à disposição para prestar o suporte necessário”.

Por Ascom/CGM