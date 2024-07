Convenção do PDT contará com Carlos Luppi em apoio a Luiz Roberto

No próximo dia 5 de agosto, a partir das 17 horas, no Iate Clube, Aracaju presenciará mais um memorável ato político em prol da candidatura de Luiz Roberto, com a realização da convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT), contando com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Luppi. O ato consolida o crescimento do movimento Avança Aracaju, buscando ampliar as conquistas históricas obtidas na qualidade de vida na capital.

“A presença do presidente nacional do nosso partido, o ministro da Previdência Carlos Luppi, traduz a importância do nosso movimento para que Aracaju não retroceda e amplie as conquistas históricas obtidas a favor da nossa população. Fico muito feliz com essa demonstração do presidente em nos trazer sua palavra de confiança”, afirmou o pré-candidato Luiz Roberto.

Segundo ele, as pesquisas de opinião demonstram a percepção do aracajuano sobre essa evolução. “As pesquisas do IPS Brasil, recentemente divulgadas, confirmam isso, nossos indicadores demonstram essa clara evolução dentre as capitais do Nordeste. Outros resultados também demonstram que 88% dos aracajuanos afirmam que a cidade avançou nessa gestão, e 92% estão felizes em morar em Aracaju. Temos muito a avançar e as pesquisas mostram que estamos no rumo certo. Esse é o sentido da nossa jornada que recebe o apoio do presidente nacional do nosso partido”, evidencia Luiz Roberto.

Com história ligada a líderes do movimento trabalhista, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro (de 1991 a 1994), Carlos Luppi, vem exercendo a presidência do PDT, se reelegendo sucessivamente, desde 2004, após o falecimento do fundador do partido, Leonel Brizola, de quem obteve sua formação de liderança desde a adolescência.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão