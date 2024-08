CONVENÇÃO DO PSB OFICIALIZA APOIO À CANDIDATURA DE LUIZ ROBERTO, NA TARDE DESTA SEXTA-FEIRA, 02

A convenção do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada no final da tarde desta sexta-feira, 02, no plenário da Assembleia Legislativa, oficializou 27 candidatos e candidatas a vereador e consolidou o apoio aos pré-candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, configurando o maior agrupamento político para as eleições 2024 na capital, que já contava com PDT, PSD, PP, Republicanos e Solidariedade.

Para o governador Fábio Mitidieri, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, também responsável pela articulação que chegou a esse resultado, tudo foi construído com muito diálogo e sem pressa. “Eu sempre prometi que faria de tudo para manter a união do grupo. A campanha de Luiz Roberto ganha corpo no tempo certo, reunindo os melhores nomes e o conjunto de propostas mais efetivas para assegurar a evolução contínua da nossa capital. Luiz conhece essa cidade rua por rua. Fabiano tem uma história notável na política e na vida empresarial. Nós ajudamos a construir essa história, pois acreditamos em vocês. O que temos aqui é o resultado de lealdade, palavra e compromisso”, afirmou o governador.

Já o senador Laércio Oliveira, presidente estadual do PP, destacou o que ele definiu como “força de alinhamento”, que permitiu essa sinergia em busca de objetivos comuns. “Estamos engajados e alinhados com esse projeto que trouxe evoluções sem precedentes na gestão de Edvaldo Nogueira e, pelo conjunto de atributos tanto de Luiz Roberto, quanto de Fabiano Oliveira, temos convicção de que estamos no caminho certo, alinhados na trincheira do progresso e do desenvolvimento que visa fazer da nossa cidade muito melhor do que ela é hoje”, registrou.

Robustez

O prefeito Edvaldo Nogueira classificou o momento como “extraordinário”. “Esse ato mostra a força da nossa unidade. Nós sempre dizíamos que continuaríamos unidos, nesse bloco que vem coletando vitórias na Prefeitura de Aracaju no governo, que apoiou o governador Fábio Mitidieri nas eleições de 2022. Agora, um partido com a história e a importância do PSB nesse país, consolida essa frente ampla conectada com os princípios democráticos e com a qualidade de vida da população. Daqui a 50 dias a população vai escolher quem vai conduzir os destinos da capital e, temos certeza, que a população vai refletir sobre onde chegamos e o que temos a evoluir e tomará a melhor decisão. Temos confiança que temos o melhor a oferecer”, disse o prefeito.

O vice-governador e presidente do PSB, Zezinho Sobral iniciou agradecendo pelas palavras que homenagearam a história do PSB, segundo ele, uma trajetória de lutas e vocação para a cidadania. “O PSB tem uma história consistente em prol da coletividade, sobretudo na proteção aos mais carentes, e vocacionada à garantia de direitos. É uma honra integrar esse grupo histórico. O PSB só entra pra ganhar e vamos construir essa vitória baseado no que os candidatos podem oferecer ao conjunto da população aracajuana”, afirmou.

Gesto Democrático

O pré-candidato Luiz Roberto reconheceu a importância do gesto emanado do PSB, ampliando o arco de alianças, e trazendo a história de uma agremiação partidária marcante no país. “Quero agradecer reiteradamente a Zezinho Sobral, que é o presidente estadual, a Cláudio Mitidieri, que é o presidente municipal e à todas as candidatas e candidatos desse partido que agora marcharão conosco nessa jornada que proporcionará que Aracaju avance cada vez mais”, avaliou Luiz.