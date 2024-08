CONVENÇÃO OFICIALIZA PRÉ-CANDIDATURA À REELEIÇÃO DE CLARA ROLLEMBERG E ARODO EM DIVINA PASTORA

Na noite desta sexta-feira, 2, um clima de entusiasmo tomou conta do povoado Bonfim, em Divina Pastora, durante a convenção partidária do PP e PSD que oficializou a pré-candidatura à reeleição da prefeita Clara Rollemberg e do vice-prefeito Arodo.

O evento, que contou com a participação de importantes lideranças políticas, destacou a força do agrupamento que apoia a continuidade da atual gestão.

Entre os presentes estavam o senador Laércio Oliveira, o vice-governador Zezinho Sobral, a deputada federal Katarina Feitosa e o secretário de estado da Casa Civil, Jorginho Araújo. A presença dessas figuras de destaque reforçou o apoio ao projeto de reeleição de Clara Rollemberg.

“Com esse time que você colocou aqui, eu não tenho dúvida que Divina Pastora vai avançar muito mais e eu quero fazer parte desse momento porque nós vamos vencer juntos e vamos fazer muito mais, porque esse povo merece”, declarou o senador Laércio Oliveira, ao reafirmar seu compromisso com o município.

O ex-prefeito Dr. Sylvio Cardoso também esteve presente e destacou a importância de escolher representantes comprometidos com o município. “Divina Pastora não é lugar para aventureiros. Aqui é lugar para quem ama esse município e seu povo. Quero dizer que estamos juntos para o que der e vier e vamos continuar construindo o nosso futuro com Clara e Arodo”, afirmou Dr. Sylvio.

Encerrando o evento, a prefeita Clara Rollemberg agradeceu o apoio recebido e destacou a atuação de Laércio. “Divina Pastora tem uma gratidão enorme por você. Agradeço tudo que você faz pelo nosso município. O meu muito obrigada”, disse a prefeita, demonstrando sua gratidão ao senador Laércio Oliveira pelo apoio contínuo.

Por Assessoria