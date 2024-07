CONVENÇÃO QUE HOMOLOGARÁ JÚLIO DE MARCOS E GEDALVA UMBAUBÁ PARA PREFEITO E VICE SERÁ NO SÁBADO

Os partidos União Brasil, Federação, Mobiliza, Podemos e Solidariedade, que caminharão juntos nas eleições municipais deste ano, em São Cristóvão, realizam convenção no próxima sábado, 27.

O engenheiro civil e ex-secretário de Infraestrutura Júlio Júnior (Júlio de Marcos Santana), do União Brasil é o pré-candidato a prefeito da chapa, com a professora e ex-vereadora Gedalva Umbaubá, do PT, como vice. O evento acontecerá a partir das 15 horas, no Colégio Estadual Armindo Guaraná, na rua José Conrado de Araújo, 129 – Bairro Rosa Elze.

A coligação, formada pelos partidos União Brasil, Federação (PT, PV e PC do B), Mobiliza, Podemos e Solidariedade, também apresentará 92 candidatos para a disputa proporcional, prometendo agitar ainda mais o cenário político de São Cristóvão.

A expectativa é grande em toda a cidade, com a presença confirmada de importantes lideranças políticas estaduais, incluindo senador e deputados, além de influentes figuras regionais e municipais.

Júlio Nascimento Júnior nasceu no dia 28 de setembro de 1976, é engenheiro civil formado pela UFS, e filho de um uma baiana com um sergipano. É solteiro e tem dois filhos. O pai dele estudou na Escola Agrotécnica de São Cristóvão – hoje IFS. Ele nunca disputou mandato eletivo. Ex-secretário de Infraestrutura do município de São Cristóvão, é o responsável pelas transformações urbanísticas que o município vem ganhando nos últimos anos.

Maria Gedalva dos Santos Sobral Rosa, mais conhecida como Gedalva Umbaubá, é casada, tem 61 anos e dois filhos. Em 2012, foi eleita vereadora de São Cristóvão, e em 2022 foi a candidata a deputada federal mais votada do município, obtendo uma expressiva votação: 7.514 votos, equivalente a 17,68% dos votos válidos.

“Estamos vivendo um momento importante dentro dos protocolos eleitorais, não só pelo cumprimento da legislação, mas pela celebração da democracia”, afirma o pré-candidato a prefeito, Júlio de Marcos Santana. “Temos uma proposta de trabalho amparada na valorização do cidadão sob o aspecto do cuidado e da atenção com as pessoas, o que passa por uma gestão mais humana e comprometida com prioridades na educação, na saúde, na infraestrutura, no esporte, e na geração de emprego”, acrescenta.

O deputado estadual Paulo Júnior comenta sobre a importância da continuidade do crescimento da cidade.

“Luto diariamente, na Assembleia Legislativa, por melhorias para nossa cidade. Venho do grupo de Marcos Santana, que tem respeito pelos recursos públicos e que fez muito por São Cristóvão. Júlio é o nome escolhido pelo grupo para dar continuidade ao crescimento da cidade. Ele conhece a cidade, todas as obras têm a digital dele. Este é o primeiro ato dessa caminhada e ninguém solta a mão de ninguém”, declarou.

Para o prefeito Marcos Santana, “o nome do engenheiro Júlio representa uma garantia da continuidade dos expressivos avanços conquistados ao longo dos últimos anos em São Cristóvão, tendo em vista a sua qualificação técnica, experiência profissional e compromisso com o desenvolvimento do município”, concluiu.

