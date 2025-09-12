CONVIDADO POR PREFEITAS SERGIPANAS,  ROGÉRIO PARTICIPA DE ENCONTRO QUE DISCUTIU O PAPEL DA MULHER NA POLÍTICA

Evento realizado em Aracaju também debateu as perspectivas para 2026 e reuniu prefeitas, vice-prefeitas, ex-prefeitas, deputadas estaduais, vereadoras, primeiras-damas, secretárias municipais e lideranças femininas de todo o estado de Sergipe

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, na manhã desta sexta-feira, 12, do encontro “O Papel da Mulher na Política e as Perspectivas para 2026”, realizado no bairro Atalaia, em Aracaju. O evento foi organizado pelas prefeitas Izabel Cristina (Divina Pastora) e Juliana Cardoso (Umbaúba) e reuniu prefeitas, vice-prefeitas, ex-prefeitas, deputadas estaduais, vereadoras, primeiras-damas, secretárias municipais e lideranças femininas de todo o estado de Sergipe.

O encontro promoveu uma manhã de debates, reflexões e construção coletiva, com foco no fortalecimento da participação das mulheres na política sergipana e na consolidação de um espaço mais representativo e democrático para 2026.

A prefeita de Divina Pastora, Izabel Cristina, destacou sua trajetória como exemplo da resistência feminina. “Saí de única mulher vereadora entre nove homens para prefeita, sempre pela escuta, pelo acolhimento e pelo diálogo. Política é cuidar, ouvir e estar presente, não apenas aparecer em tempo de eleição”, declarou.

“Este encontro, portanto, nasce para fortalecer uma rede de mulheres e criar políticas públicas para nós”, acrescentou.

Já a prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, lembrou da vitória contra um grupo político consolidado. “Mulher, quando assume uma tarefa, leva até o fim, com força e dedicação. Este projeto é o início de um fortalecimento coletivo e da nossa representatividade no poder”, afirmou.

Combate à violência política de gênero

Representando a Executiva Nacional do PT, Lizandra Dawany reforçou a necessidade de enfrentar o machismo estrutural. “Tudo que a mulher faz é político, desde administrar a casa até ocupar espaços de poder. As mulheres foram silenciadas por mais de 2 mil anos e ainda somos minoria nos espaços institucionais. O que em um homem é força, em uma mulher é rotulado como grosseria. Isso é violência política de gênero”, explicou.

“Por isso, não basta ser aliado, é preciso ser anti-machista. E Rogério sempre esteve ao nosso lado nessa luta”, revelou.

Importância da representatividade feminina

A primeira-dama de Canindé de São Francisco, Luana Machado, destacou a importância de políticas públicas específicas. “Assumi a Secretaria da Mulher porque entendi que era preciso criar uma política voltada à valorização feminina no município, porque lugar da mulher é onde ela quiser, comentou.

A vice-prefeita de Lagarto, Sueliy Menezes, relatou sua experiência na política e relevância da participação feminina nos espaços de poder. “Entrei de surpresa na política como candidata a vice, mas encontrei na experiência a chance de transformar vidas. Encontros como este fortalecem ainda mais as lideranças femininas”, reforçou.

Por outro lado, a deputada estadual Carminha Paiva fez um alerta sobre a baixa representatividade feminina no parlamento sergipano. “Fui perseguida na campanha só por ser mulher, porque a política ainda é um espaço de muito preconceito. Durante a pandemia, lideramos ações em uma cidade de 200 mil habitantes. Foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Em Sergipe somos apenas 6 deputadas entre 24 parlamentares. Precisamos ampliar nossa participação”, defendeu.

Seguindo a mesma linha de pensamento, a deputada estadual Lidiane de Lucena destacou os desafios enfrentados por mulheres na política. “Quando uma mulher entra na política, a primeira pergunta sempre é: de quem ela é filha ou esposa? Esse é o machismo estrutural que enfrentamos. Mesmo vindo de um berço político, lutei contra a política. Mas aprendi que organização e representatividade são fundamentais”, apontou.

Aliado da luta feminina

O senador Rogério Carvalho, por sua vez, celebrou a força transformadora das mulheres e defendeu que a política precisa refletir essa essência. “A política precisa ser transformada pela solidariedade, pelo cuidado e pela humanidade que as mulheres trazem. Não precisamos de modelos prontos. Precisamos viver nossa essência, guiados pelo amor, pela solidariedade e pela coragem. O poder de transformação está com as mulheres”, concluiu.

