Convocação para convenção municipal do Partido MOBILIZA da Barra dos Coqueiros

A Presidente do Órgão da Comissão Executiva Municipal do Partido MOBILIZA de Barra dos Coqueiros, Sergipe, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Filiados Convencionais, devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL do PARTIDO MOBILIZA de Barra dos Coqueiros, a ser realizada no dia 26 de julho de 2024 (sexta-feira), com início às 17:30 horas, na Rua Coronel Manoel Ramos, nº 116, Atalaia Nova, desta cidade, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha dos candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do ano de 2024;

2 – Escolha dos candidatos(as) do MOBILIZA de Barra dos Coqueiros ao cargo de Vereador(a) nas eleições proporcionais de 2024;

3 – Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;

4 – Escolha ou Sorteio dos respectivos números para os candidatos(as) a Vereador(a) do MOBILIZA de Barra dos Coqueiros;

5 – Delegação de poderes aos representantes do respectivo Órgão Municipal do Partido MOBILIZA, conforme os termos do Estatuto Partidário;

6 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Barra dos Coqueiros, 22 de julho de 2024.

MARINA MENEZES DOS SANTOS

Presidente do Órgão da Comissão Executiva Municipal do Mobiliza de Barra dos Coqueiros