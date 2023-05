“Cooperação é palavra de ordem no combate ao crime organizado”, diz a deputada federal Delegada Katarina

A parlamentou participou, esta semana, de um fórum internacional sobre o tema

Entre os dias 23 e 25 de maio, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) esteve em Roma, na Itália, participando do Fórum Internacional de Combate ao Crime Organizado Transnacional.

Ela foi a única mulher representando o parlamento brasileiro no evento, a convite do Governo americano. “Foi muito gratificante participar de um fórum mundial e conhecer as práticas de tantos países contra o crime organizado”, afirma.

A deputada acompanhou diversos painéis, entre eles o da delegação brasileira, com o tema “As Perspectivas Brasileiras: Primeiro Comando da Capital (PCC) e Outros Desenvolvimentos, Desafios e Sucessos do Crime Organizado Transnacional”.

“Foi um momento importante no debate, pois apresentamos nossos problemas e vivências com o crime organizado, nossa expertise em investigações e a busca de soluções a partir da cooperação internacional, que é palavra de ordem para combater esse tipo de crime”, avalia.

A ideia do evento é discutir boas práticas de combate ao crime organizado, através de experiências de diversos países e instituições. “Foram dias intensos de debates, que deixam a certeza da importância de uma segurança pública inteligente e cada vez mais interligada para o combate às organizações criminosas e o bem-estar da sociedade”, afirma a deputada, que é delegada de polícia há mais de 20 anos, tendo atuado tanto na prevenção quanto no combate ao crime.

O Fórum é organizado pelo Centro de Estudos George C. Marshall – European Center for Security Studies, que é uma parceria entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério de Defesa Alemão e organiza pesquisas e cursos específicos sobre o crime transnacional.

Foto assessoria

Por Tanuza de Oliveira