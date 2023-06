Copemcan: MP flagra caixa d’água deteriorada e infiltração em celas

O Ministério Público de Sergipe, por meio da 3ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de Aracaju, realizou uma inspeção no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, para verificar as estruturas da caixa d’água e de celas do Pavilhão 4. A inspeção contou com o apoio da Defesa Civil Estadual e da direção da unidade prisional.

Em análise dos profissionais da Defesa Civil e da Divisão de Perícia Técnica do Ministério Público de Sergipe, foram observados vazamentos na torre da caixa d’água do Copemcan, com deterioração de parte da estrutura. Os problemas se estendem para o Pavilhão 4, atingido por infiltrações que têm afetado os corredores e celas onde estão os internos. A situação tem se agravado com as fortes chuvas das últimas semanas.

A Promotora de Justiça Cláudia do Amaral Calmon apontou as deficiências para a direção da unidade prisional e reforçou que o MPSE vai fazer recomendações ao Estado. “Diante da realidade constatada pela Defesa Civil e pela equipe de engenharia do MP, observando os riscos para a vida e à saúde dos internos e servidores, a Promotoria de Justiça vai expedir imediatamente uma Recomendação para que haja a interdição do corredor de acesso da ala A do Pavilhão 4, e que haja o serviço de substituição da caixa d’água ou reforma da estrutura que já existe, de forma que elimine o risco de desabamento”, explicou.

A respeito das inundações dentro das celas, as equipes técnicas observaram danos na estrutura dos telhados de pavilhões, responsáveis pelas inundações nas celas. “Designaremos uma reunião com a Secretaria de Estado da Justiça para tratar sobre a reforma do telhado de todos os pavilhões, uma vez que as celas estão ficando alagadas, sobretudo nesse mês de fortes chuvas”, reforçou a Promotora de Justiça Cláudia Calmon.

Sejuc

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) informou que a inspeção do MP/SE no Compecan, em São Cristóvão, foi acompanhada pela gestão, que já vem adotando providências sobre os problemas apontados, inclusive diligenciando junto aos órgãos técnicos competentes.

Fonte: MP