Corredor exclusivo de ônibus da Hermes Fontes vai funcionar apenas em horários de pico a partir de 2ª

A Prefeitura de Aracaju anuncia que a partir da próxima segunda-feira, 17, o corredor exclusivo de ônibus da avenida Hermes Fontes passará a funcionar apenas nos horários de pico, de segunda a sexta-feira, das 6 h às 9 h e das 16 h às 19 h, nos demais horários será preferencial.

A mudança está na Portaria nº 115/2025, que foi publicada na terça-feira, 11, pela Prefeitura de Aracaju, no Diário Oficial do Município.

Com a alteração, a faixa exclusiva da Hermes Fontes, que anteriormente operava 24 horas por dia, agora seguirá os mesmos horários dos demais corredores exclusivos da cidade: avenida Beira Mar, Centro/Jardins, Augusto Franco, e Perimetral Oeste.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa afirma que a mudança reflete o pedido da população para dar maior fluidez ao trânsito de Aracaju. “Esse foi um pedido do povo e faz parte do nosso Plano de Governo, que nós estamos atendendo. Essa mudança traz uma melhoria na circulação da cidade, no fluxo dos veículos pequenos, dos automóveis principalmente, e facilita a locomoção das pessoas que não utilizam o transporte público. E ainda assim, prioriza o transporte público nos horários de maior demanda”, destacou a prefeita.

Segundo o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, além dos ônibus, podem trafegar pelos corredores exclusivos nos horários de pico, os táxis devidamente identificados, veículos de transporte escolar e veículos oficiais devidamente caracterizados.

“É importante ressaltar que as placas informativas na avenida Hermes Fontes, orientando os horários de funcionamento do corredor exclusivo, ainda serão modificadas, mas a população já fica sabendo que, a partir de segunda-feira, dia 17, o corredor já passa a funcionar exclusivo nos horários de pico”, explicou Nelson.

