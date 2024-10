CORREGEDORES GERAIS DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DISCUTEM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MELHORIA DO ATENDIMENTO

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em parceria com o Conselho Nacional de Corregedoras e Corregedores-Gerais das Defensorias Públicas (CNCG), sediou, nos dias 24 e 25, a Reunião Nacional dos Corregedores-Gerais das Defensorias Públicas, do Distrito Federal e da União. O encontro reuniu corregedores-gerais de vários estados do país para debater temas fundamentais sobre o trabalho de membros e servidores da instituição.

O principal objetivo da reunião foi promover o aperfeiçoamento das atividades funcionais, com vistas a aprimorar o atendimento à população que busca o acesso à justiça no Brasil.

“Debatemos os desafios enfrentados pelas Defensorias e discutimos soluções para oferecer uma assistência cada vez melhor à população. Entre as pautas, a modernização tecnológica por meio da inteligência artificial foi destaque, visto que pode contribuir significativamente para os serviços prestados. Há tecnologias que já permitem a produção de peças processuais e a gravação de depoimentos, possibilitando, desta forma, um trabalho mais célere e ampliando o alcance do atendimento. Foi uma reunião muito produtiva”, destacou o corregedor-geral Luciano Mello Júnior.

Para o presidente do CNCG, Marcelo Turela, esses encontros têm sido fundamentais para o debate sobre a qualidade do atendimento aos mais vulneráveis. “Esta reunião foi especialmente significativa, pois ocorreu durante a transição de comando, com Leó Neto assumindo a Defensoria Geral. A cada encontro, corregedores discutem os temas que mais afetam o cotidiano dos membros. Com o crescimento expressivo do atendimento e o apoio das novas tecnologias, buscamos implementar soluções para atender as pessoas hipossuficientes de forma cada vez mais eficaz. Nosso compromisso é servir bem à população”, afirmou.

A cerimônia de abertura contou com apresentação do quinteto da Orquestra Sanfônica de Sergipe, sob a regência do maestro Evanilson, além da exibição de um vídeo institucional sobre a história e as ações da Defensoria Pública. No segundo dia do evento, o defensor público e diretor do Núcleo de Direitos Humanos, Sérgio Barreto Morais, juntamente com as defensoras públicas Isabelle Peixoto e Gláucia Amélia, da Central de Mediação e Conciliação, apresentaram o trabalho desenvolvido pela Instituição.

Participaram da evento, o defensor público-geral, Leó Neto; o subdefensor geral, Jesus Jairo Lacerda, e representantes das Defensorias Públicas dos estados do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, São Paulo, Santa Catarina, Pará, Bahia, Roraima, Maranhão, Pernambuco, Acre e Amazonas. Outros estados participaram de forma remota.

Foto assessoria

Por Débora Matos