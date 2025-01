Corrente Interna do PT – CNB Sergipe emite Nota Pública

Nós, Dirigentes e militantes da Corrente Interna do PT, Construindo Um Novo Brasil (CNB/Sergipe) esclarecemos que:

Não votamos, nem temos acordo com a Resolução Política produzida na Reunião do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, no dia 14 de dezembro de 2024, inclusive nos retiramos da referida reunião, por discordarmos do método de construção do Documento, na medida em que, não estava sequer contida nos itens da Pauta do Edital de Convocação do Diretório;

A Resolução Política remete a matéria que será de responsabilidade de condução dos Dirigentes, delegados e delegadas eleitos no próximo PED (Processo de Eleição Direta) de 2025 na renovação das instancias Nacional, Estaduais e municipais do Partido, portanto, tal Resolução carece de validade, pois a posição politica a ser tomada passará pela nova direção partidária, em 2026, à luz da orientação do projeto nacional, da direção acional do Partido e do Presidente Lula;

Além da legitimidade, é um debate que precisa ser oxigenado pela militância no próximo período, tratando-se da antecipação de importante construção acerca da Política de alianças e da tática eleitoral cujo o centro político será a importância e necessidade da reeleição do companheiro Lula, em 2026, inclusive em observância ao estabelecido nos artigos 66, 147 e 148 do Estatuto do PT;

Em síntese, temos compreensão de que há diante do PT, das Esquerdas e do Campo Democrático-Popular desafios históricos no contexto de ascensão das forças da-extrema-direita e dos impasses do neoliberalismo. A execução das tarefas colocadas diante de nós exigirá acumulo de forças político-sociais, clareza estratégica e sobretudo dialogo constante com a militância, que, reiterando a Resolução política do 4° Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, (…)não deve ser convocada tão-somente nas campanhas eleitorais, mas também para traçar e decidir os rumos do nosso partido.”

Aracaju, 09 de janeiro de 2025.

Coordenação Estadual da CNB

