Correntes internas do PT Construindo Um Novo Brasil – CNB e Movimento PT diz que “O PT não tem dono”

Correntes internas do PT Construindo Um Novo Brasil – CNB e Movimento PT divulgaram uma nota nesta quinta-feira (23), informando que o texto intitulado “Nota conjunta do PT Estadual e Municipal Aracaju” não corresponde à verdade.

A nota diz que “não houve reuniões das instâncias partidárias, nem das executivas estadual e municipal, tampouco dos seus respectivos diretórios para discutir e aprovar o tema em questão. A nota é uma posição exclusiva do presidente estadual João Daniel e do presidente municipal Jefferson Lima”.

O comunicado conclui dizendo que “nos solidarizamos com a companheira Eliane no seu direito de expressar as suas opiniões, o PT não tem centralismo democrático, é regido pela organização em tendências e respeitado o direito de ter opiniões políticas. A democracia interna do PT precisa ser respeitada, bem como suas instâncias e sua militância. O PT não tem dono”.