Corrida de rua altera o trânsito na Avenida Ivo do Prado neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado (12) o trânsito na avenida Ivo do Prado, no sentido Centro, ficará bloqueado das 13h às 20h, devido à realização de uma corrida de rua.

Os retornos em toda a extensão da avenida Ivo do Prado, da travessa Benjamin Constant e Barão de Maruim, sentido praias, estarão bloqueados.

Os condutores que estiverem na avenida Ivo do Prado, no sentido Centro/praias, terão que convergir à direita, na rua Campos. Já os condutores que estarão na Ivo do Prado, sentido praias/Centro, serão desviados pela avenida Augusto Maynard.

Agentes de trânsito da SMTT estarão em pontos estratégicos do percurso, fazendo os bloqueios e orientando os condutores. “Teremos equipes nos principais bloqueios e é importante que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pela Ivo do Prado e fiquem atentos às sinalizações temporárias”, recomenda o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Ônibus

Por causa das interdições no trânsito, o itinerário de algumas linhas de ônibus do transporte público será alterado temporariamente. São elas:

001 – Augusto Franco / Bugio

002 – Fernando Collor / D.I.A.

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

005 – Maracaju / D.I.A

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

031 – Eduardo Gomes / Centro via Desembargador Maynard • 032-1 – Tijuquinha / Centro 01 via Osvaldo Aranha

032-2 – Tijuquinha / Centro 02 via Osvaldo Aranha

033 – Terminal Rodoviário / Desembargador Maynard

035 – Terminal Rodoviário / Mercado via Nova Saneamento

021 – Barra dos Coqueiros / Centro

051 – Atalaia / Centro

061 – Marcos Freire I e III / Centro

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

709 – D.I.A. / Centro via Clínicas

715 – Tijuquinha / Centro via Desembargador Maynard

Trecho: Av. Ivo do Prado – Terminal Centro (linhas: 035, 051 e 702).

Itinerário: Av. Beira Mar, Av. Augusto Maynard, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Trav. João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

Trecho: Av. Ivo do Prado – Terminal Mercado (linhas: 003, 004, 007, 008 e 701).

Itinerário: Av. Beira Mar, Av. Augusto Maynard, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Rua Apulcro Mota, Av. Antônio Cabral, Av. Simeão Sobral, Terminal Mercado.

Trecho: Av. Augusto Maynard – Terminal Centro (linha: 709) Itinerário: Av. Augusto Maynard, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Trav. João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

Trecho: Av. Augusto Maynard – Terminal Mercado (linha: 200 CIC1) Itinerário: Av. Augusto Maynard, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Rua Apulcro Mota, Av. Antônio Cabral, Av. Simeão Sobral, Terminal Mercado

Trecho: Av. Barão de Maruim – Terminal Centro (linhas: 031, 032-2, 032-2, 033 e 715).

Itinerário: Av. Barão de Maruim, Rua Dom José Thomaz, Rua Senador Rollemberg, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Trav. João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

Trecho: Av. Barão de Maruim – Terminal Mercado (linhas: 001, 002, 005, 021 e 061).

Itinerário: Av. Barão de Maruim, Rua Santa Luzia, Rua Riachuelo, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Rua Apulcro Mota, Av. Antônio Cabral, Av. Simeão Sobral, Terminal Mercado.

Trecho: Av. Ivo do Prado – Av. Beira Mar (linhas: 003, 004, 007, 008, 035, 051, 701 e 702)

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Rua Campos, Rua Santa Luzia, Av. Augusto Maynard, Av. Beira Mar.

Trecho: Av. Ivo do Prado – Av. Augusto Maynard (linhas: 200 CIC2 e 709).

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Rua Campos, Rua Santa Luzia, Rua Guilhermino Rezende

