CPI DA SMTT REALIZA 4ª REUNIÃO E REFORÇA COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA; VEREADORES REBATEM CRÍTICAS

Nesta segunda-feira (08/09), os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da SMTT participaram da 4ª reunião ordinária sobre o tema. Estiveram presentes na reunião o presidente da CPI, vereador Sgt. Byron, o relator, o vereador Pastor Diego, e os membros, os vereadores Lúcio Flávio, Sônia Meire e Fábio Meireles. Os vereadores Lúcio Flávio e Sônia Meire assumiram como membros titulares, por causa da renúncia dos vereadores Soneca e Sávio Neto de Vardo. Os novos suplentes ainda serão definidos.

Sobre a reunião

O membro da CPI, o vereador Lúcio Flávio iniciou a discussão e realizou críticas ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira, por causa de uma entrevista concedida em um veículo de comunicação. “Ele disse que essa CPI era uma cortina de fumaça política e que não daria em nada. Não estamos brincando nessa CPI e chamar isso de cortina de fumaça é um desrespeito a esta Casa”, disse Lúcio.

Em contrapartida, o membro, vereador Fábio Meireles, destacou que era importante que a Comissão se atentasse aos elementos da CPI: a análise das multas de 2017 a 2024. O vereador Fábio Meireles reforçou que o ex-prefeito, Edvaldo Nogueira, durante a entrevista, explicou que o Poder Legislativo é autônomo e que respeitava o parlamento. A vereadora Sônia Meire, membro da Comissão, também reforçou que é importante a CPI se ater aos documentos e arquivos necessários para discutir a questão das multas de 2017 a 2024.

O relator da CPI, o vereador Pastor Diego, comentou que “ao dizer que estamos fazendo um cortina de fumaça, isso descredibiliza o nosso trabalho. Isso foi um desrespeito. Porém, entendo que ele estava sendo questionado e buscou se defender. Mas estamos buscando trabalhar de forma imparcial, não estamos fazendo cortina de fumaça para perseguir ninguém, nosso trabalho é respeitoso. Mas entendo que ainda não é o momento de convocar ninguém e analisar a documentação”, reforçou.

O presidente da CPI, o vereador Sgt. Byron, disse que, “ao longo dessa CPI, podem surgir diversas questões com o objetivo de deturpar nosso trabalho, mas acredito na celeridade e no respeito que todos os integrantes desta comissão possuem. Nossa intenção é buscar a verdade dos fatos, independente de quem seja”, disse.

Próximos passos

De acordo com o presidente da CPI, o vereador Sgt. Byron, os próximos passos envolvem a análise dos documentos que foram enviados para os parlamentares, e reforçou que os outros requerimentos têm até dia 09 de setembro para serem respondidos. Byron também apontou que, esta semana, os técnicos da Câmara de Aracaju, que irão participar da CPI, serão indicados por Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa Parlamentar.

Além disso, o presidente da CPI ressaltou que ocorrerá a solicitação de uma agenda com a conselheira do Tribunal de Contas, Susana Azevedo, para a disponibilização de técnicos para o auxílio na análise documental. Na próxima reunião, que deve ocorrer na segunda-feira (15/09), será deliberado também os vereadores que atuarão como suplentes, no lugar de Lúcio Flávio e Sônia Meire.

Por Camila Farias – Foto: China Tom