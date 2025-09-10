CPI DA SMTT REFORÇA PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS PARA ANÁLISE DE RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO

Nesta quarta-feira (10/09), os vereadores que integram a CPI da SMTT realizaram uma visita ao Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) para reforçar o termo de cooperação entre o órgão e a Casa parlamentar, no auxílio da análise dos recursos das multas de trânsito entre os anos de 2017 e 2024.

O presidente da CPI, o vereador Sgt. Byron, explicou que essa parceria traz tecnicidade à análise. “Com isso, poderemos trazer celeridade e transparência a todos os atos vinculados à apuração desses recursos. Esse conhecimento vai somar aos nossos técnicos legislativos”, disse.

O relator da CPI, vereador Pastor Diego, apontou que o Tribunal de Contas tem a intenção de trazer todo o suporte necessário para esclarecer os dados entre 2017 e 2024, inclusive por meio da disponibilização de técnicos. “Essa parceria vai nos ajudar a entender como esses recursos foram aplicados, de modo que conseguiremos trazer as respostas que a sociedade precisa”, pontuou.

O vereador Fábio Meireles, que integra a Comissão, disse que “essa parceria é fundamental para nos ajudar a compreender esses números de 2017 a 2024. Até o momento, essas contas já foram apreciadas pelo Tribunal e parecem ser positivas. Nosso foco é na lisura e transparência, e essa parceria demonstra isso”, apontou.

A vereadora Sônia Meire, membra da Comissão, explicou que “uma CPI exige um trabalho técnico, que o Tribunal de Contas tem essa expertise. Temos um termo de cooperação entre o Tribunal e a Câmara, o que só reforça esse apoio técnico. Esperamos, em breve, ter uma resposta para a sociedade, dentro do prazo legal da CPI”, apontou.

O vereador Lúcio Flávio, membro da CPI, disse que essa parceria é importante porque “torna a nossa Comissão ainda mais transparente e técnica, sem viés político-partidário em nossas decisões”, celebrou.

Por Camila Farias – Foto: Fred Morais