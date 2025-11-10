CPI das multas da SMTT anuncia nova convocação dos representantes financeiros do órgão, entre 2018/2024

Durante a 10ª reunião, realizada nesta segunda (10/11), a CPI da SMTT aprovou o requerimento nº 20/2025, que realiza a convocação da diretora administrativa e financeira da SMTT entre os anos de 2018 a 2024, Wilza Claudia Vaz Huerta, assim como da coordenadora orçamentária financeira deste mesmo período, Maraiza dos Santos.

Elas foram convocadas para falar sobre o tema da investigação, na próxima segunda-feira (17/11), a partir das 10h.

Sobre a CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apura irregularidades na aplicação dos recursos arrecadados por meio de multas de trânsito, entre os anos de 2017 e 2024, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital.

Por Camila Farias – Foto: China Tom