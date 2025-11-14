CPI das multas da SMTT realiza mais uma oitiva na segunda-feira

Na segunda-feira, 17/11, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) realiza mais uma oitiva da CPI das Multas da SMTT, a partir das 9h30, no Plenário da Casa.

O Requerimento nº 20/2025 realiza a convocação da diretora administrativa e financeira da SMTT, entre os anos de 2018 a 2024, Wilza Cláudia Vaz Huerta, assim como da coordenadora orçamentária e financeira desse mesmo período, Maraiza dos Santos.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) apura irregularidades na aplicação dos recursos arrecadados por meio de multas de trânsito, entre os anos de 2017 e 2024, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital. A comissão tem o vereador e 1º secretário da mesa diretora, Sargento Byron – Estrelas do Mar, como presidente, e os vereadores Pastor Diego, Fábio Meireles, Sônia Meire e Lúcio Flávio enquanto membros.

A reunião será transmitida pela TV Câmara Aracaju, canal 5.3, e pelo canal oficial da Casa Parlamentar no YouTube, sendo aberta à imprensa e à sociedade aracajuana.

por Jacqueline Reis – Foto: China Tom