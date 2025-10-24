CPI DO NATAL ILUMINADO CONVOCA REPRESENTANTES DA EMSURB E DA EMPRESA VASCONCELOS E SANTOS LTDA

Na próxima quinta e sexta-feira (30 e 31 de outubro), às 14h, a CPI do Natal Iluminado receberá os convocados para falar sobre o tema da investigação. A CPI investiga indícios de irregularidades no Contrato nº 54/2024, celebrado entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a empresa Vasconcelos e Santos Ltda., no valor de R$ 10.026.782,58, referente à decoração natalina do município de Aracaju no ano de 2024.
No dia 30 de outubro, participam Cloves Trindade Silva (diretor administrativo e financeiro), Vera Lúcia Santos Xavier (gerente financeira), Thaciana Silveira (gerente de contratações), Thiago Oliveira Freire e Flávio Augusto Araújo Cardoso (procuradores jurídicos), Mariana Silva do Espírito Santo (chefe da assessoria de controle interno), além dos fiscais de contrato Victor Alves Porto e Naelson Natan Xavier Rocha.
Já no dia 31 de outubro, estarão presentes José Augusto Feitosa Magalhães Carneiro (diretor técnico da Emsurb), Paulo Márcio Ramos Cruz (controlador-geral do município), Bruno da Paixão Moraes Santos e Hugo Esoj dos Santos (presidentes da Emsurb) e Ladjane Correia de Vasconcelos Torres Bandeira (responsável legal da empresa).
