CPI DO NATAL ILUMINADO INICIA AS OITIVAS PARA INVESTIGAR CONTRATO DE R$ 10 MILHÕES FIRMADO PELA EMSURB

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Natal Iluminado dará início, nesta quinta e sexta-feira (30 e 31 de outubro), às 14h, às oitivas destinadas a apurar possíveis irregularidades no Contrato nº 54/2024, firmado entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a empresa Vasconcelos e Santos Ltda., no valor de R$ 10.026.782,58. O contrato é referente à execução da decoração natalina do município de Aracaju no ano de 2024.

Ao todo, oito pessoas foram convocadas para prestar esclarecimentos à comissão sobre o processo de contratação e execução do projeto. As oitivas marcam uma nova fase dos trabalhos da CPI, que busca garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das normas legais em contratos municipais.

A CPI do Natal Iluminado é presidida pelo vereador Isac Silveira (União Brasil) e tem como relator o vereador Breno Garibalde (Rede). Também compõem a comissão os vereadores Miltinho Dantas (PSD), Elber Batalha (PSB) e Vinicius Porto (PDT). Os suplentes são a vereadora Thannata da Equoterapia (Mobiliza) e o vereador Camilo Daniel (PT).

Instaurada pela Câmara Municipal, a comissão reforça o compromisso do Legislativo com a fiscalização das ações do Executivo e a promoção de uma gestão pública responsável. Os trabalhos seguem com o objetivo de esclarecer os fatos, assegurar a correta aplicação dos recursos e fortalecer a confiança da população nas instituições municipais.

Por Mônica Pena – Foto: Luanna Pinheiro