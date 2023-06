CRA-SE traça parceria com PGE e TJ para qualificar profissionais para atuarem como Administradores Depositários

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) recebeu na manhã desta segunda-feira, 26, a visita da procuradora-chefe da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Drª Carina Fontes, para traçar Termo de Cooperação Técnica Mútua que visa qualificar profissionais registrados para atuarem como Administradores Depositários.

O convênio ainda criará uma lista de profissionais que poderão atuar na área de forma qualificada. Para atender melhor esta nova demanda, os órgãos irão oferecer um curso de qualificação profissional com certificação de Administrador Depositário, com carga horária de 24 horas.

De acordo com o presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, a iniciativa criará uma nova área de trabalho para os registrados. “Este convênio irá abrir uma nova área de trabalho para nossos registrados, que poderão atuar como administradores depositários em ações executadas pelo TJ/SE e pelo PGE”, salientou.

A procuradora-chefe da PGE e coordenadora Judicial de Recuperação Patrimonial Fiscal (CJRP), Drª Carina Fontes Silva Barretto, mostrou entusiasmo com a parceria. “Iremos conversar com o TJ/SE e com a secretária de Estado da Fazenda para finalizar esse Termo de Cooperação Mútua que irá contribuir bastante com a arrecadação financeira do Estado”.

A reunião contou com a presença do diretor administrativo e financeiro do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes, e do grupo de excelência de Gestão Pública, Adm. Fabrízio Silvestre.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso