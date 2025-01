CRCSE, SETC E TCE DE SERGIPE FIRMAM PARCERIA PARA REALIZAR QUATRO CURSOS SOBRE A CONTABILIDADE PÚBLICA

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) se reuniu com a Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).

O objetivo foi consolidar o plano de trabalho e o calendário de treinamentos deste ano. Assim, as instituições buscam profissionalizar a mão de obra no setor público em Sergipe e aprimorar a gestão administrativa e fiscal.

“Agradecemos o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe na promoção de quatro grandes cursos, que beneficiará toda a classe contábil. Com a parceria do TCE/SE e da SETC, realizaremos treinamentos de alto nível, promovendo o aprimoramento técnico e educacional dos profissionais da contabilidade”, afirmou o presidente do CRCSE, Ionas Santos Mariano.

Vale lembrar que os cursos serão realizados, dois em cada semestre, abordando temas estratégicos como: Compliance no Setor Público; Transparência Fiscal; Planejamento, Execução e Controle do Orçamento Público; Impactos da LRF no equilíbrio das contas públicas e Gestão do patrimônio público.

“A reunião com o CRCSE e a SETC foi proveitosa. Nosso objetivo é capacitar os profissionais da contabilidade e os servidores públicos, tanto de Aracaju quanto do interior do estado. Sem dúvidas, vamos trazer benefícios para todos os com a realização de cursos primordiais para a prestação de contas de todos os jurisdicionados de Sergipe”, expressou a conselheira presidente do TCE/SE, Susana Azevedo.

Participaram da reunião, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Ionas Mariano; o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes; a conselheira presidente do TCE/SE, Susana Azevedo; a secretária de Estado da Transparência e Controle, Silvana Lisboa, e o ouvidor geral do Estado, Helber Andrade.

Por Jamili Vasco – foto Ascom CRCSE