CREA DE SERGIPE FISCALIZA PARQUE DE DIVERSÃO ONDE JOVEM CAIU DE BRINQUEDO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) fiscalizaram, nesta terça-feira (10), o parque de diversões onde uma jovem caiu de um brinquedo no último final de semana. Ela chegou a ser hospitalizada e a Polícia Civil investiga o caso.

Após as análises feitas pelos fiscais, não foi encontrada nenhuma irregularidade no local com relação à documentação necessária para o funcionamento do parque.

O gerente de fiscalização do Crea-SE, Wlademir Lufran, explicou que entre os protocolos exigidos para o funcionamento de um parque de diversão, está a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes a montagem, desmontagem, instalações elétricas e projeto de prevenção e combate a incêndio.

“Isso que dizer, que para o parque receber autorização do Corpo de Bombeiros e do Município para funcionar, precisa ter um engenheiro civil ou de segurança do trabalho responsável por essas questões. Ele apresenta o que vai ser feito e em qual período, e submete à análise do Crea-SE, que pode emitir ou não a ART”, explicou.

Com relação ao parque onde houve o acidente, o gerente de fiscalização do Crea-SE informou que, a documentação está regular, e que no local não foi encontrado nenhum indício de falha mecânica.

O Crea-SE acompanha o caso e está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

