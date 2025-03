CREA PROPÕE CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR RESERVAS HÍDRICAS DE SE E CONSTRUÇÃO DO CANAL DE XINGÓ

As reservas hídricas no estado de Sergipe e a construção do Canal de Xingó voltaram a ser pauta em reunião no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE).

O presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz, recebeu em seu gabinete, nessa quarta-feira (26), o ex-deputado federal José Carlos Machado e o engenheiro civil e especialista em recursos hídricos Carlos Hermínio Aguiar. A conselheira e coordenadora da Comissão de Meio Ambiente do Crea-SE, Andréa Lins, a conselheira e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe Helenice Garcia, e o representante do Crea-SE, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Pedro Lessa, também participaram da reunião.

O encontro foi motivado pela preocupação dos envolvidos com o abastecimento de água potável para a população sergipana pelos próximos anos. O presidente do Crea-SE propôs a criação de um grupo de trabalho formado pelos que estavam presentes na reunião, incluindo ainda participação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Ações Climáticas – Semac, da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

“Em junho, vamos realizar um evento em referência ao mês do Meio Ambiente e já marcamos uma mesa redonda sobre os temas em questão: reservas hídricas e Canal de Xingó. Este será um momento de apresentar quais as medidas que pretendemos adotar pelos próximos anos”, disse Dilson Luiz.

O presidente ainda destacou a preocupação do ex-deputado federal José Carlos Machado com relação aos temas.

“Esta é uma preocupação recorrente de Machado, que também é compartilhada por todos nós, e que interessa diretamente o Crea-SE, porque envolve as engenharias, a agronomia e também as geociências. Vamos fazer o que for necessário para que nossos parlamentares federais se juntem a nós a fim que de que sejam adotadas as medidas governamentais que garantam o abastecimento de água do povo de Sergipe pelos próximos anos”, falou.

O ex-deputado federal, José Carlos Machado, agradeceu a contribuição do Crea-SE nas discussões e apelou para que a classe política de Sergipe também participe.

“Conto com a colaboração do governador do estado e de outros segmentos da política para sensibilizar o Governo Federal a rediscutir o Canal de Xingó e tirar essa obra do papel”, finalizou.

O Canal de Xingó consiste em um projeto, idealizado há anos, para levar água do Rio São Francisco a municípios que sofrem com a seca. Os estudos iniciais apontam que o canal deverá beneficiar 69,3 mil pessoas, além de gerar 16,5 mil empregos diretos e 33 mil empregos indiretos.

Texto e foto assessoria