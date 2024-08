CREA-SE PUBLICA MANUAL COM REGRAS PARA ESTAÇÕES DE RECARGA DE CARROS ELÉTRICOS EM CONDOMÍNIOS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe publicaram um manual com diretrizes técnicas para instalação de estações de recarga para veículos elétricos em condomínios residenciais.

O Manual é resultado de um estudo técnico desenvolvido por um Grupo de Trabalho criado pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Crea-SE, em discussão constante com o Corpo de Bombeiros, diante da preocupação com incêndio nas estações de recarga dos veículos elétricos.

A proposta é facilitar o entendimento da sociedade acerca da tecnologia para recarregar veículos elétricos. Além de apresentar informações técnicas e regulatórias para ajudar a garantir que profissionais e consumidores tenham acesso a orientações precisas e atualizadas, com foco na segurança desde a viabilidade técnica à inspeção periódica.

Em sete meses, o Brasil já registra mais vendas de veículos eletrificados que todo o ano de 2023. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

De janeiro a julho deste ano, foram emplacados 94.616 veículos, entre totalmente elétricos ou versões de híbridos.

Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho criado para montar o manual, Lalchand Kumar, a demanda chegou ao Crea-SE através de um engenheiro civil, responsável técnico pela produção de planos de combate à incêndios em condomínios.

“Preocupado com a segurança, ele trouxe a situação para nós, foi convidado e participou ativamente das discussões. Agora, temos o resultado”, falou Lalchand.

O engenheiro civil, Vinicius Costa, que provocou o Crea-SE sobre a questão pontuou que o manual vai ser fundamental para direcionar os profissionais, para executar da melhor forma possível as estações de carregamento, para garantir a segurança das edificações e garantir a viabilidade técnica de execução.

“É importante lembrar que não é uma diretriz congelada, então ela sempre vai ter atualizações, assim que as normas forem evoluindo, é importante salientar que o manual pode passar por atualização. Essa é uma grande conquista para profissionais e para sociedade”, finalizou.

O manual está disponível no site do Crea-SE.

Fonte e foto assessoria