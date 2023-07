Creches municipais entram em recesso a partir de segunda-feira

As unidades de Educação Infantil de Aracaju entrarão em recesso a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de julho e retornam em 14 de agosto. Mantidas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), o momento de pausa, que é de apenas 15 dias, serve para atender as necessidades específicas de cada local, que perpassa tanto pela manutenção e limpeza dos espaços, quanto na formação dos profissionais envolvidos.

Com o atendimento direcionado a crianças de até 3 anos e 11 meses, não seria possível realizar todo o trabalho de aprimoramento das unidades e dos servidores com os alunos em sala de aula. Portanto, mesmo sendo um serviço essencial, que dá suporte aos pais, o período de manutenção é necessário para que a estrutura das escolas e seus profissionais estejam aptos a receber os alunos após o recesso.

A coordenadora de Educação Infantil da Semed, Núbia Lira, destaca três aspectos importantes que são colocados em prática nesse período. “O recesso de 15 dias é importantíssimo para que se reorganize e reestruture, inclusive, as ações que ocorrem em reuniões dos diretores escolares com os cuidadores de creche para se pensar práticas, relações interpessoais e condutas profissionais. Para que, assim, a gente possa alinhar cada vez mais o atendimento em creche pelos profissionais, que devem entregar um serviço qualificado”, informa Núbia.

O outro aspecto de relevância, ressalta a coordenadora, é a reorganização, a limpeza mais intensiva dos equipamentos, dos mobiliários, dos brinquedos. “É uma ação bem mais organizada do que quando a gente está com as crianças. A manutenção corrige coisas em cada sala e nos banheiros, criando condições favoráveis para o reinício de cada novo semestre. O terceiro aspecto é a formação continuada que a Semed, junto ao Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada de Educação, o Ceafe, vem desenvolvendo em cada recesso de formações específicas para os cuidadores, tratando de temas fundamentais para que a gente ofereça um atendimento de qualidade”, complementa.

Preparada para dar início ao recesso, a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral (Emei TI) Maria Ruth Wynne Cardoso, Silvana Silva, destaca os serviços que serão realizados em sua unidade. Ela destaca que, “além de uma faxina mais detalhada”, a equipe vai reorganizar os espaços, a exemplo do depósito, que precisa de uma faxina geral.

“Pretendemos fazer uma pintura em algumas salas, porque tem salas que estão riscadas, então vamos lavar essas paredes. O mobiliário todo vai passar por uma higienização, assim como o berçário que é cheio de tatames e de espumados. Tudo isso vai ser lavado, colocado no sol. O momento é de cuidar, organizar e fazer adequações para esse retorno em duas semanas. O período de recesso é para que a gente possa, internamente, ter tempo para fazer algumas adequações e melhorar ainda mais o espaço e a estrutura física para nossas crianças. O recesso também é importante para que a família possa melhorar, conviver e estreitar os laços de afetividade com os filhos. É para que eles possam ter tempo para observar o quanto elas se desenvolveram nesse primeiro semestre dentro da creche”, pontua.

