CRESS REALIZA ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO EM DEFESA DA ASSISTENTE SOCIAL ANA CAROLINE TRINDADE DOS SANTOS

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS/SE) realizou um Ato de Desagravo Público em defesa da assistente social Ana Caroline Trindade dos Santos, vítima de exposição indevida e ofensiva na rede social Instagram. O evento reuniu assistentes sociais e representantes de diversas instituições, reforçando a importância da valorização profissional e do combate à desinformação.

O caso teve início em 2023, quando uma publicação do perfil @filomoderna utilizou indevidamente uma imagem de Ana Caroline, originalmente registrada em 2021 pela Prefeitura de Aracaju durante uma reportagem sobre o trabalho dos assistentes sociais na pandemia. A postagem continha insinuações pejorativas, o que gerou grande repercussão e indignação. “Em uma hora, 25 pessoas já haviam me acionado nas redes sociais. Quando vi, a postagem tinha mais de um milhão de visualizações e curtidas”, relatou Ana Caroline. A profissional registrou um Boletim de Ocorrência e buscou apoio jurídico, mas enfrentou dificuldades devido ao anonimato da página dentro do Instagram.

Abraço coletivo simboliza solidariedade e resistência

Durante o ato, a presidenta do CRESS/SE, Dora Rosa Horlacher, destacou a importância da união da categoria diante de episódios de desrespeito e ataques ao Serviço Social. “Estamos aqui porque não aceitamos que nossa profissão seja desvalorizada. Esse desagravo não é apenas um direito da Ana Caroline, mas um marco na luta contra a desqualificação do trabalho dos assistentes sociais”, afirmou.

Dora Rosa também propôs um abraço coletivo como gesto simbólico de acolhimento e resistência. “Que esse abraço simbolize nossa força e solidariedade. A Ana Caroline não está sozinha, e nenhuma assistente social estará sozinha enquanto tivermos uma categoria organizada e disposta a defender a profissão”, disse. A sugestão foi prontamente aceita pelos presentes, que se uniram em um abraço emocionante, reforçando o espírito de coletividade e apoio mútuo.

Mobilização e apoio da categoria

A assistente social e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Débora Rodrigues, participou do ato para manifestar solidariedade à colega. “Conheço a Caroline, nos formamos juntas. Fiz questão de estar aqui porque ela precisa desse apoio. Vim como amiga, colega, mas também como representante da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social (ABEPES), para reforçar a necessidade do desagravo público. Infelizmente, ainda enfrentamos ofensas e desqualificações profissionais, especialmente quando se trata de mulheres negras”, destacou Débora, chamando atenção para os aspectos raciais envolvidos na exposição de Caroline.

A deputada estadual Linda Brasil também se fez presente por meio da assistente social Nery Moraes, que reforçou o compromisso da mandata com a valorização da profissão. “Viemos nos solidarizar, fortalecer essa luta e combater essa visão deturpada do papel do assistente social, que muitas vezes é reduzido a uma função meramente assistencialista”, afirmou.

A assistente social e professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Flávia Augusta Santos de Melo Lopes, também esteve presente no Ato de Desagravo Público realizado pelo CRESS Sergipe em solidariedade à assistente social Ana Caroline Trindade dos Santos. Durante sua fala, Flávia Augusta destacou a importância da iniciativa do Conselho e da mobilização da categoria em defesa da valorização profissional.

“Me solidarizo com a colega Ana Caroline e reforço que o CRESS está de parabéns pela condução do desagravo e pelos encaminhamentos adotados. Vivemos um tempo complexo, onde as relações de trabalho e de vida também passam pelas redes sociais e tecnologias. Esse é o primeiro desagravo do Conselho realizado em um ambiente virtual, o que demonstra a necessidade de ampliarmos essa discussão e nos apropriarmos dessas ferramentas para fortalecer nossa atuação”, afirmou.

A professora ressaltou, ainda, a importância da formação e do conhecimento dos direitos da categoria. “Precisamos divulgar cada vez mais os documentos que garantem nossos direitos, pois é a partir desse conhecimento que a categoria pode reivindicá-los. O Conselho existe para dar suporte às e aos profissionais e garantir que casos como esse sejam enfrentados de forma institucional e coletiva”, concluiu.

O evento também contou com a presença do assistente social Gabriel Araújo Santos, representando o Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Questão Social e Movimento Social (GETEQ-UFS). “A postagem não apenas feriu Ana Caroline enquanto mulher negra, mas também desrespeitou os usuários do serviço público. Por isso, estamos aqui para prestar nosso apoio e repudiar esse tipo de exposição vexatória”, declarou.

Fortalecimento da luta e próximos passos

Ana Caroline destacou a importância do desagravo público para sua trajetória e para a categoria. “Hoje me sinto fortalecida, com o apoio de colegas que me conhecem e com as manifestações de solidariedade. Agora, seguimos na luta para que a justiça seja feita”, afirmou.

O CRESS reafirmou seu compromisso com a defesa da profissão e ressaltou que a internet não pode ser um território sem responsabilidade. O ato foi amparado pelas Resoluções CFESS nº 443/2003 e nº 1.073/2024, que garantem o direito ao desagravo público para assistentes sociais vítimas de injúrias e desqualificações no exercício da profissão.

Com essa mobilização, a categoria reforça a necessidade de respeito e reconhecimento ao trabalho dos assistentes sociais, combatendo qualquer forma de difamação ou desvalorização profissional.

Texto e foto ascom CRESS

