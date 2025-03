Cristiano  apresenta projeto para fortalecer famílias e combater a violência infantil

Com o compromisso de promover um ambiente familiar mais seguro e acolhedor para crianças e adolescentes, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB) apresentou, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei nº 29/2025, que institui o Programa de Promoção da Parentalidade Positiva.

Segundo o parlamentar, a proposta busca fortalecer os vínculos familiares, capacitar pais e responsáveis e estabelecer estratégias eficazes de prevenção à violência infantil.

“A violência contra crianças e adolescentes é um problema que precisa ser enfrentado com ações concretas. Com este programa, queremos oferecer suporte às famílias, promovendo práticas educativas baseadas no respeito, no diálogo e no cuidado”, afirmou Cristiano Cavalcante.

Entre as principais ações do programa, estão a capacitação para pais e cuidadores sobre práticas de parentalidade positiva; a criação de grupos de apoio familiar, permitindo a troca de experiências e orientações; as campanhas educativas para conscientizar sobre os direitos da criança e do adolescente; o atendimento psicossocial e apoio jurídico para famílias em situação de vulnerabilidade; e a integração entre os serviços de saúde, educação e assistência social.

“Nosso objetivo é apoiar as famílias, garantindo que pais e responsáveis tenham acesso a informações e ferramentas que possibilitem uma criação mais saudável e equilibrada. Investir na parentalidade positiva é investir no futuro das nossas crianças e na construção de uma sociedade mais justa”, concluiu o deputado.

Da Assessoria de Comunicação